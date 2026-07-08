El Chelsea extiende el contrato de su talentoso extremo Jesse Derry y lo cede

El club londinense Chelsea ha firmado un nuevo contrato de larga duración con uno de sus jóvenes futbolistas más prometedores, Jesse Derry. Sin embargo, el extremo de 18 años no pasará la próxima temporada en el estadio de Stamford Bridge. La directiva del club y el cuerpo técnico consideraron que, para el desarrollo del jugador, es más conveniente que juegue en un campeonato más competitivo. Así lo informa Goal.com .

Según la información difundida por BBC Sport, Jesse Derry está muy cerca de unirse al Sporting, actual campeón de Portugal, en calidad de cedido por una temporada. El acuerdo no incluye una opción de compra, lo que demuestra que el Chelsea ve a Derry como una pieza importante de su plantilla en el futuro.

Experiencia en Champions League y detalles del traspaso

La opción portuguesa se considera un paso ideal para Derry. Esto se debe a que el Sporting participará en la fase de liga de la Champions League la próxima temporada. Esto permitirá al joven extremo ganar experiencia no solo en el campeonato nacional, sino también en la competición más prestigiosa de Europa. Anteriormente, el Bayern de Múnich alemán también había mostrado interés en el jugador, pero los londinenses no quisieron dejarlo salir.

Curiosamente, esta cesión podría ser parte de una colaboración más amplia entre el Chelsea y el Sporting. Los londinenses están a punto de cerrar el traspaso de Geovany Quenda desde el club lisboeta por 40 millones de libras. La fuerte competencia en la plantilla, especialmente con la presencia de centrocampistas creativos como Pedro Neto, Estevao Willian y Jamie Gittens, aceleró la salida de Derry.

Goal.com añade que el Chelsea está trabajando actualmente en la optimización de su plantilla. Por este motivo, otro jugador ofensivo del equipo, Alejandro Garnacho, ha sido puesto en la lista de transferibles. El club no tiene intención de ceder a Garnacho y solo contempla opciones de venta definitiva. Esto es parte de una estrategia para abrir camino a jóvenes como Derry en el futuro.

Jesse Derry llegó al Chelsea el año pasado procedente de la academia del Crystal Palace. En poco tiempo, logró destacar en las selecciones sub-17, sub-18 y sub-19 de Inglaterra. La temporada pasada debutó en la Premier League en un partido contra el Nottingham Forest, aunque tuvo que abandonar el campo prematuramente debido a una lesión en la cabeza sufrida durante el encuentro.

Actualmente, el jugador se ha recuperado totalmente de su lesión y se prepara para viajar a Lisboa para someterse al reconocimiento médico. El hecho de que el entrenador del Sporting, Ruben Amorim, tenga una gran experiencia en el descubrimiento de jóvenes talentos fue uno de los factores decisivos en el traspaso de Derry.