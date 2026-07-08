El centrocampista del PSG y de la selección española, Fabián Ruiz, ha decidido continuar su carrera en la capital francesa. A pesar del interés de varios grandes clubes europeos, en particular el Real Madrid y el Bayern de Múnich, el experimentado jugador ha llegado a un acuerdo para extender su contrato actual con los parisinos. Este paso es fundamental en la estrategia del club para mantener su núcleo. Así lo informa Goal.com señala. informa.

Según la información de RMC Sport y el periodista Fabrice Hawkins, Ruiz ha extendido su contrato con el club por un año más, incluyendo una cláusula que permite extender el acuerdo por otros 12 meses. Fichado en 2022 procedente del Nápoles por 22,5 millones de euros, el jugador se convirtió rápidamente en una pieza indispensable del equipo de Luis Enrique.

Interés de los grandes y ofertas rechazadas

Según la prensa española, la directiva del Real Madrid veía en Fabián Ruiz un candidato ideal para reemplazar a Toni Kroos, quien se retiró. Los madrileños valoraban su estilo de juego y su visión de campo. Al mismo tiempo, el Bayern de Múnich también consideraba la posibilidad de fichar al jugador por una cifra inferior a los 40 millones de euros.

Sin embargo, Ruiz prefirió mantenerse fiel al proyecto parisino. Su éxito en el PSG, incluyendo sus títulos de campeón de Francia, ha elevado su prestigio. El jugador desea vincular su futuro al equipo bajo la dirección de Luis Enrique.

Estadísticas y rol en el equipo

La temporada pasada fue extremadamente productiva para Ruiz. Disputó 34 partidos en todas las competiciones, sumando un total de 2122 minutos. De ellos, 20 fueron en la Ligue 1 y 9 en la Champions League. Durante la temporada, registró 2 goles y 5 asistencias.

Goal.com destaca que Ruiz posee una gran experiencia, tanto a nivel de clubes como internacional. Ha ganado la Eurocopa y la Nations League con España. Contar con un jugador con tal mentalidad ganadora es vital para las ambiciones del PSG en las próximas temporadas.

Actualmente, Fabián Ruiz está centrado en su participación con la selección española. Se prepara para el partido de cuartos de final contra Bélgica. También desempeñó un papel clave en la victoria por 1-0 contra Portugal en los octavos de final. El jugador regresará al club solo después de finalizar su participación en el torneo con su selección.