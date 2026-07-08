Encuentro con Lionel Messi y Mohamed Salah: Emma Hayes sobre momentos inolvidables

La seleccionadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes, se encontró cara a cara con dos leyendas del fútbol, Lionel Messi y Mohamed Salah, durante un partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto. Para la entrenadora, ganadora de la medalla de oro olímpica, este encuentro fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Hayes fue invitada a participar en la ceremonia simbólica previa al partido de octavos de final entre Argentina y Egipto. De pie en el centro del campo entre los dos grandes capitanes, Lionel Messi y Mohamed Salah, la entrenadora no pudo ocultar su emoción. Las imágenes de estos momentos causaron un gran revuelo en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Emma Hayes reflexionó sobre el evento, destacando que se sintió como una niña pequeña. «Tener la oportunidad de estrechar la mano de dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol hizo que fuera un día inolvidable. Simplemente amo el fútbol», escribió la entrenadora en su publicación. La leyenda del Arsenal, Ian Wright, reaccionó a sus conmovedoras palabras llamando a Hayes la «GOAT» (la mejor de todos los tiempos) del fútbol femenino.

Drama y victoria heroica

El partido en sí fue mucho más intenso y dramático de lo esperado. La selección de Egipto ofreció una digna resistencia ante los actuales campeones del mundo, manteniendo la ventaja en el marcador durante gran parte del encuentro. Sin embargo, cerca del final, Argentina mostró su carácter. En el minuto 79, el defensa del Tottenham, Cristian Romero, recortó distancias y poco después, Lionel Messi igualó el marcador.

Con este gol, Lionel Messi rompió su propio récord en Copas del Mundo, registrando el gol número 21 de su carrera. En el minuto 92, durante el tiempo añadido, Enzo Fernández anotó de cabeza, dando a la Albiceleste una victoria heroica por 3-2 y el pase a los cuartos de final.

Aunque Emma Hayes asiste al torneo masculino como invitada de honor, su atención principal sigue centrada en su equipo. Tras asumir el cargo de la selección femenina de EE. UU. en mayo de 2024, la técnica llevó al equipo a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en poco tiempo. Ahora, su objetivo es conquistar el título en la próxima Copa del Mundo.