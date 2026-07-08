Novedad en X: Elon Musk anuncia un nuevo método para combatir las noticias falsas

Los usuarios de la red social X (anteriormente Twitter) recibirán ahora una notificación personal si se realiza una corrección en los posts con los que hayan interactuado o compartido. El jefe de la compañía, Elon Musk, informó sobre este cambio importante en el sistema Community Notes de la red social. Se espera que esta función sea un nuevo paso para prevenir la propagación de información errónea en la plataforma. Así lo informa Techcrunch.com la noticia indica.

Según el nuevo sistema, si un usuario le da me gusta, repostea o comenta un post y posteriormente este pasa por un proceso de fact-checking y se le añade una nota aclaratoria, el sistema enviará automáticamente una alerta a través de X Chat (mensajes privados). Según Elon Musk, esto permitirá a los usuarios volver a verificar la veracidad de la información que consumieron.

Solución al problema de las correcciones tardías

Hasta ahora, la mayor deficiencia del sistema Community Notes era la aparición muy tardía de las correcciones. A menudo, un post falso o engañoso acumulaba millones de vistas y ejercía su impacto negativo antes de que se publicara una refutación. El nuevo sistema de notificaciones sirve para regresar a esa audiencia y comunicar la verdad.

Esta actualización no solo corrige la información, sino que también permite a los usuarios reconocer sus errores. Por ejemplo, una persona que creyó y difundió una noticia falsa podrá, mediante la notificación del sistema, enterarse de su error y dar una explicación en su perfil o eliminar el post.

Eficacia del sistema y datos estadísticos

El sistema Community Notes ya existía antes de que Elon Musk comprara la compañía, pero fue durante su gestión cuando se convirtió en la herramienta de moderación principal. El sistema no se basa en una redacción centralizada, sino en el consenso de usuarios voluntarios con diversas perspectivas. Sin embargo, investigaciones recientes plantean serias dudas sobre la eficacia del funcionamiento del sistema.

Según un estudio realizado por el sitio de fact-checking español Maldita, cerca del 85 % de las notas propuestas en la plataforma X permanecen invisibles para los usuarios. Solo el 8,3 % de las notas son aprobadas y publicadas. Análisis realizados por el Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) sobre 1,76 millones de notas entre 2021 y 2025 mostraron que la proporción de correcciones no publicadas es superior al 90 %.

A pesar de ello, la dirección de X continúa perfeccionando este sistema. Meta también revisó su sistema de moderación el año pasado e implementó un modelo similar. Aunque Elon Musk no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento de la nueva función, se espera que esté disponible para todos los usuarios próximamente.