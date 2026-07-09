El gobierno de EE. UU. impone requisitos estrictos a los fabricantes de coches autónomos

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El gobierno de EE. UU. impone requisitos estrictos a los fabricantes de coches autónomos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. ha exigido a las empresas que desarrollan vehículos autónomos que dejen de interferir inmediatamente con el trabajo de los servicios de emergencia. En una directiva oficial enviada por el jefe de la agencia, Jonathan Morrison, se subraya que el hecho de que los coches sin conductor obstaculicen a los rescatistas y a las fuerzas del orden es una situación absolutamente inaceptable. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según los datos de la NHTSA, se observa una tendencia peligrosa con los sistemas autónomos: los coches sin conductor irrumpen en las escenas de incidentes, bloqueando el paso de ambulancias y camiones de bomberos. Lo peor es que estas tecnologías no siempre logran identificar correctamente las señales de seguridad básicas, como luces intermitentes, humo, fuego y conos de tráfico. Según TechCrunch, los desarrolladores deben presentar una solución a este problema antes de finales de este mes.

Graves deficiencias en el sistema de seguridad

En su carta, Morrison advirtió severamente a las empresas, calificando la incapacidad de detectar situaciones de emergencia como un «defecto funcional». Según él, tales casos no son excepciones raras, sino parte integral del tráfico diario. Por lo tanto, los desarrolladores de vehículos autónomos (AV) deben dirigir todos sus recursos a corregir este error sistémico.

Aunque en la carta oficial no se menciona el nombre de ninguna empresa específica, los expertos afirman que este requisito se refiere principalmente a los grandes operadores de robotaxis como Waymo. Las investigaciones realizadas por TechCrunch muestran que se han registrado al menos seis incidentes graves relacionados con coches de Waymo en ciudades como Los Ángeles, Phoenix y San Francisco. En algunos casos, los rescatistas se vieron obligados a tomar el control manual para retirar el vehículo de la carretera.

Vida humana y responsabilidad tecnológica

La agencia ha declarado que responsabilizará a las empresas que operan coches sin conductor al igual que a los conductores comunes. «Cada segundo cuenta cuando los agentes del orden o los médicos se dirigen a una emergencia, porque se trata de una vida humana», afirma el comunicado de la NHTSA. Por lo general, los conductores que obstruyen los servicios de emergencia son multados o condenados a penas de prisión; esta regla ahora podría aplicarse a los gigantes tecnológicos.

Al mismo tiempo, la NHTSA está trabajando en la actualización de las normas federales de seguridad (FMVSS) para empresas como Tesla y Zoox. En el futuro, se espera eliminar los requisitos obligatorios para los coches producidos sin volante ni pedales, como los limpiaparabrisas o los parasoles. Sin embargo, tales alivios tecnológicos solo se otorgarán cuando el sistema de seguridad de los coches alcance un nivel perfecto.

En un momento en que el interés por las tecnologías de ciudades inteligentes y los sistemas de conducción autónoma también crece en Uzbekistán, esta experiencia en EE. UU. es de gran importancia. La circulación de vehículos sin conductor en las carreteras públicas requiere no solo comodidad, sino también una alta responsabilidad vinculada a los servicios de emergencia.

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Abror Shuhratov
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