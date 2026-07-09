La startup Lovable duplica su valoración hasta alcanzar los 13.200 millones de dólares

Lovable, uno de los proyectos más prometedores de Suecia en el campo de la inteligencia artificial, se encuentra ante una nueva ronda de inversión. Según informa Sifted, la empresa está negociando la captación de 300 millones de dólares. Si el acuerdo se concreta, la valoración de mercado de la startup alcanzará los 13.200 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com señala.

Cabe destacar que, en diciembre del año pasado, Lovable estaba valorada en 6.600 millones de dólares. En menos de un año, la compañía ha logrado duplicar su valor. Se espera que esta ronda de inversión sea liderada por la firma de capital riesgo Menlo Ventures, que anunció un nuevo fondo de 3.000 millones de dólares el mes pasado.

El auge de la tecnología «vibe coding»

La actividad de Lovable se basa hoy en una de las áreas más rentables de la inteligencia artificial: el «vibe coding». Esta tecnología permite a los usuarios crear software complejo y sitios web sin escribir código, simplemente explicándolo con palabras sencillas. Actualmente, esta tendencia se ha convertido en la forma más popular de utilizar la IA.

Con menos de tres años de existencia, esta startup alcanzó unos ingresos anuales de 500 millones de dólares en junio de este año. Los servicios de Lovable son utilizados activamente no solo por diseñadores independientes y emprendedores, sino también por grandes corporaciones. En su lista de clientes se encuentran nombres como Workday, Asana e incluso el gigante tecnológico NVIDIA.

Competencia y tendencias del mercado

La competencia en el mercado de la programación asistida por IA es cada vez más intensa. Junto a Lovable, otros grandes actores están consolidando su posición:

La startup Replit fue valorada en 9.000 millones de dólares en marzo de este año;

El proyecto Factory, dedicado a la creación de agentes de IA, recaudó 150 millones de dólares en abril con una valoración de 1.500 millones de dólares;

El servicio Cursor, que ofrece soluciones para desarrolladores, fue adquirido el mes pasado por SpaceX por 60.000 millones de dólares.

Para los especialistas y emprendedores, estas tecnologías tienen una gran relevancia. Con la llegada de las soluciones de «vibe coding» al mercado local, los empresarios sin conocimientos de programación podrán crear sus propias plataformas de comercio electrónico de forma independiente. Esto, sin duda, llevará el desarrollo de la economía digital a un nuevo nivel.

Según los expertos, el rápido crecimiento de empresas como Lovable demuestra que el auge de las inversiones en el sector de la inteligencia artificial aún continúa. Con su interfaz sencilla y alta eficiencia, la compañía está transformando significativamente los métodos de programación tradicionales.