El Inter, actual campeón de Italia, ha decidido suspender temporalmente las negociaciones por el traspaso del defensa del Chelsea, Trevoh Chalobah. Según La Gazzetta dello Sport, el club milanés centra actualmente su atención en otros objetivos prioritarios. Esta situación también podría afectar los planes de transferencia del club londinense, ya que el Chelsea busca aligerar su plantilla antes de realizar nuevas incorporaciones. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha producido un giro diplomático inesperado en el fútbol italiano. El Inter y el Como, recién ascendido a la Serie A, han formado una alianza estratégica para no competir entre sí en el mercado de fichajes. Durante una conversación telefónica entre el presidente del Inter, Beppe Marotta, y el representante del Como, Mirwan Suwarso, se llegó a un acuerdo de «no agresión». El objetivo principal es evitar que los precios de los mismos jugadores se inflen artificialmente.

Nueva estrategia en el mercado de fichajes

Trevoh Chalobah está en el centro de este acuerdo. El Como envió una oferta oficial de 25 millones de euros al Chelsea hace unas semanas, pero los londinenses la rechazaron. Suwarso informó a la directiva del Inter que si los milaneses iniciaban una puja seria por el defensa, el Como se retiraría inmediatamente de la carrera para considerar otras opciones. Estas relaciones amistosas son económicamente beneficiosas para ambos clubes.

Actualmente, el Inter prioriza resolver los problemas en el lateral derecho antes que reforzar la línea defensiva. En particular, el fichaje de Anan Khalaili se ha convertido en la tarea principal del club. Solo después de resolver este asunto, los «nerazzurri» podrían volver a considerar la opción de Trevoh Chalobah. No obstante, el Inter sigue discutiendo las condiciones personales con los agentes del jugador.

Negociaciones entre Chelsea y Crystal Palace

El Chelsea, por su parte, planea renovar radicalmente su línea defensiva. Según Goal.com, el club londinense está interesado en el defensa central del Crystal Palace, Maxence Lacroix. Sin embargo, para que este traspaso se concrete, es necesario vender primero a Trevoh Chalobah. Por ahora, persiste una diferencia entre los dos clubes londinenses respecto al precio del jugador.

La Serie A italiana podría ser una excelente oportunidad para que Trevoh Chalobah relance su carrera. En los últimos años, defensas que han pasado de la Premier League inglesa a Italia, como Fikayo Tomori y Chris Smalling, han logrado destacar. Jugar en un gran equipo como el Inter permitiría a Chalobah ganar experiencia en la Champions League.

En conclusión, el futuro de Trevoh Chalobah se decidirá en las próximas semanas. Si el Inter completa sus fichajes prioritarios, iniciará negociaciones oficiales con el Chelsea. Se espera que, como resultado de esta reacción en cadena, el Chelsea también proceda a cerrar el fichaje de Maxence Lacroix. El «pacto de caballeros» en Italia sirve para mantener la estabilidad de los precios en el mercado de fichajes.