La revolución de ChatGPT en el mundo de la robótica: General Intuition marca una nueva era

Aunque el campo de la IA ha dado un salto gigante en el manejo de textos e imágenes, la robótica se mantuvo durante mucho tiempo limitada a modelos altamente especializados. Sin embargo, la startup General Intuition ha anunciado el inicio de la era de los modelos de base (foundation models) universales en este sector, al igual que ChatGPT. En lugar de entrenar a los robots para cada movimiento individual, la empresa busca otorgarles una "conciencia" general capaz de comprender la lógica espacial y temporal. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Anteriormente, las empresas debían crear modelos desde cero para cada tarea específica y entrenarlos con millones de horas de datos reales. En una entrevista con TechCrunch, el CEO de General Intuition, Pim de Witte, destacó que este enfoque está perdiendo relevancia. Al igual que el modelo GPT-3 de OpenAI revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, la nueva generación de modelos puede dotar a los robots del instinto para moverse en diversos entornos.

El milagro del aprendizaje en ocho minutos

Para crear su modelo de base, General Intuition utilizó millones de horas de datos de videojuegos. Estos datos incluyen no solo la imagen, sino también cuándo y cómo el humano presionó los botones del mando. Como resultado, el sistema ha asimilado la relación entre el movimiento y sus consecuencias, una lógica similar a la intuición humana.

Uno de los mayores logros de la empresa es que su modelo aprendió a controlar un robot cuadrúpedo basándose en solo ocho minutos de datos reales. Sin sensores adicionales, y utilizando únicamente una cámara frontal, el robot pudo navegar con éxito entre obstáculos dinámicos y personas en movimiento dentro de una oficina. Este resultado fue una sorpresa para los expertos del sector.

Objetivos futuros e inversión

General Intuition no se ve a sí misma como un fabricante de robots, sino como una plataforma que crea una base tecnológica para otras empresas. Según Pim de Witte, ellos no fabricarán coches autónomos, sino que proporcionarán el software que hará que crear dicho vehículo sea 10 veces más fácil para el próximo emprendedor.

Esta prometedora idea también ha sido valorada positivamente por los inversores. Recientemente, la startup recaudó 320 millones de dólares y su valor de mercado total alcanzó los 2.300 millones de dólares. El inversor principal del proyecto, Vinod Khosla, confía en que los datos de movimiento son la clave para que la IA funcione perfectamente en el mundo físico.

En resumen, se espera que el enfoque de General Intuition transforme por completo la industria de la robótica. Si antes se tardaban meses en enseñar a un robot a caminar en una sola habitación, ahora este proceso puede realizarse en cuestión de minutos. Esto acelerará significativamente la llegada de los robots a nuestra vida cotidiana, así como a los sectores de producción y servicios.