El Arsenal acelera las negociaciones por el traspaso de Bruno Guimaraes

El club londinense Arsenal ha dado un paso serio para reforzar su línea de mediocampo antes del cierre del mercado de fichajes de verano. Después de que la estrella brasileña del Newcastle, Bruno Guimaraes, expresara su deseo de abandonar el club, los "Gunners" se han convertido en los principales candidatos para hacerse con el jugador. El equipo de Mikel Arteta, tras aprender de los errores de la temporada pasada, busca un jugador de alto nivel capaz de formar un tándem en el centro del campo con Declan Rice. Así lo informa Goal.com informa .

Según el portal Goal.com, el jugador de 28 años tiene como objetivo dejar St James' Park para unirse a un club que participe regularmente en la Champions League. Desde su llegada procedente del Lyon en 2022, Guimaraes se convirtió en el eje del Newcastle, pero parece que ha llegado el momento de un nuevo desafío en su carrera. Aunque su contrato actual está vigente hasta 2028, se espera que su decisión de marcharse sea un duro golpe para los planes de Eddie Howe.

Valor del traspaso y detalles de las negociaciones

Actualmente, se han llevado a cabo las primeras conversaciones entre los representantes del jugador y el club. Según los informes, la cifra del traspaso podría comenzar en torno a los 60 millones de libras esterlinas. Aunque el Newcastle no quiere dejar ir a su capitán, la firme decisión del futbolista podría obligar a la directiva a llegar a un acuerdo. Especialmente tras las situaciones relacionadas con jugadores como Sandro Tonali y Anthony Gordon, las "Urracas" intentan mantener el equilibrio en la plantilla.

El Arsenal llevaba mucho tiempo buscando un candidato adecuado para esta posición. Aunque los ojeadores del club han considerado opciones como Alex Scott del Bournemouth o el talento del Lille Ayyoub Bouaddi, es Bruno Guimaraes quien es valorado como el "producto terminado" capaz de llevar al equipo al siguiente nivel de inmediato. Mikel Arteta valora mucho la rica experiencia del mediocentro brasileño en la Premier League.

Cambios esperados en la plantilla

Si este traspaso se concreta, es inevitable que se produzcan una serie de cambios en el equipo londinense. La llegada de Guimaraes podría provocar los siguientes procesos:

Se considerarán ofertas adecuadas por el experimentado mediocentro de 32 años, Christian Norgaard;

La competencia entre jugadores titulares como Martin Zubimendi se intensificará;

Se liberará espacio en la masa salarial del equipo para la nueva estrella.

Mikel Arteta quiere crear un ambiente de competencia sana en el equipo. En su opinión, la llegada de un jugador del nivel de Guimaraes no solo fortalecerá el centro del campo, sino que también motivará a otros jugadores a esforzarse más. Este es un factor crucial para el Arsenal en la lucha por el título de la Champions League y la Premier League.

Cabe recordar que, a pesar de ser brasileño, Bruno Guimaraes se adaptó rápidamente al fútbol inglés gracias a su condición física y su capacidad de lucha. Su visión de juego y sus pases precisos encajan perfectamente en los esquemas tácticos de Mikel Arteta. Actualmente, toda la atención está centrada en el acuerdo final entre los clubes.