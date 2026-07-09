La tecnología SynthID de Google desenmascara por primera vez una imagen fake importante

Se ha producido un avance importante en la lucha contra los contenidos falsos creados mediante AI. El sistema de marcado digital SynthID, desarrollado por Google, logró identificar una imagen fake polémica relacionada con el conocido senador estadounidense Mitch McConnell. Este suceso demostró la eficacia real de la tecnología de marcado de productos creados por redes neuronales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

A principios de esta semana, una imagen que mostraba al senador de Kentucky, Mitch McConnell, postrado en una cama de hospital en estado grave circuló ampliamente en las redes sociales, especialmente en Reddit y X. En la imagen, el cuerpo del político estaba conectado a varios tubos médicos, lo que intensificó las preocupaciones sobre su salud. Sin embargo, según ixbt.com, el portal de verificación de hechos Snopes analizó esta imagen y confirmó que era totalmente falsa.

El poder de la marca invisible

El sistema SynthID de Google desempeñó un papel clave en la exposición de este fake. Esta tecnología inserta una firma digital especial, invisible al ojo humano, en la capa de píxeles de la imagen. Cuando los expertos de Snopes escanearon la imagen, detectaron la marca invisible que indicaba que era un producto de la AI. Esto permitió probar de manera concluyente que la imagen no era auténtica.

La salud del senador McConnell ha estado bajo el foco público desde una emergencia ocurrida a mediados de junio. Su larga ausencia de apariciones públicas alimentaba diversos rumores. En tal situación, una imagen deepfake de alta calidad podría haber engañado a muchos, pero los detectores modernos cumplieron su función.

¿Cómo funciona SynthID?

Google presentó su tecnología SynthID en la conferencia de desarrolladores I/O de 2025. La particularidad del sistema es que integra la marca digital en la propia imagen de tal manera que no pierde sus propiedades, incluso cuando la imagen se captura mediante screenshot o se transfiere a otras plataformas. En el caso de McConnell, aunque la imagen fue descargada varias veces, el algoritmo pudo identificarla.

Actualmente, este sistema de seguridad está integrado en todos los modelos Gemini. Además, en 2026, OpenAI se unió a esta iniciativa y comenzó a implementar el marcado SynthID en sus herramientas de generación de imágenes. Esto demuestra la unión de los gigantes tecnológicos globales contra la desinformación.

Cabe señalar que SynthID solo puede identificar por ahora imágenes creadas con las herramientas de las empresas que participan en este programa (Google, OpenAI). Por ejemplo, algunas grandes empresas como Anthropic aún no se han unido a este sistema. Los usuarios pueden verificar imágenes sospechosas a través de Gemini o utilizando las herramientas de verificación abiertas de OpenAI.