Elon Musk presenta el modelo Grok 4.5: Nueva competencia en el mercado de la IA

La empresa SpaceXAI, fundada por Elon Musk, ha anunciado oficialmente su nuevo modelo de inteligencia artificial, Grok 4.5. Esta es la primera gran actualización desde que la compañía se hizo pública, y se espera que compita seriamente con los líderes del sector no solo por su potencia, sino también por su eficiencia económica. El nuevo modelo promete alta velocidad y bajo costo para realizar tareas complejas. Según Techcrunch.com informa .

El blog oficial de la empresa señala que Grok 4.5 está diseñado para automatizar tareas intelectuales cotidianas como la programación, la creación de aplicaciones, el trabajo de oficina, la investigación científica y el procesamiento de textos. Según los representantes de SpaceXAI, este modelo tiene una "eficiencia de tokens" dos veces mayor que otros sistemas líderes. Esto permite reducir significativamente los costos de uso de los servicios de IA.

Potencia de nivel Opus y alta velocidad

En su página de la red social X, Elon Musk comparó el nuevo desarrollo con el modelo Opus, el más potente de la empresa Anthropic. Según Musk, Grok 4.5 está al nivel de Opus en cuanto a capacidades, pero funciona mucho más rápido y es más económico. Tras las opiniones positivas de los usuarios que participaron en las pruebas beta, se decidió lanzar el modelo al público general.

Según las evaluaciones internas, el modelo Grok 4.5 puede competir con Opus 4.7. SpaceXAI también está aplicando una política de precios agresiva: se establece una tarifa de 2 dólares por 1 millón de tokens de entrada y 6 dólares por los de salida. En comparación, para el modelo Opus 4.7, estas cifras son de 5 y 25 dólares respectivamente. Esto hace que Grok 4.5 sea mucho más atractivo para empresas y desarrolladores.

Intensa lucha en el mercado de la IA

Actualmente, existe una verdadera carrera por los precios y la potencia en el mercado de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el modelo Sol, el más caro de OpenAI, cobra entre 5 y 30 dólares por 1 millón de tokens. La introducción de Grok 4.5 a un precio tan bajo podría obligar a otros gigantes a reconsiderar sus políticas de precios.

Cabe destacar que la actualización de SpaceXAI coincide con el próximo gran lanzamiento de OpenAI. Según informes, OpenAI planea lanzar su modelo más potente, GPT 5.6, este jueves. Anteriormente, el lanzamiento de este modelo había sido restringido por la administración de EE. UU. por motivos de seguridad.

La aparición de modelos asequibles y eficientes como Grok 4.5 también abre nuevas oportunidades para los usuarios y desarrolladores locales. La reducción en el precio de los tokens facilita la integración de la IA en productos, especialmente para startups que buscan ahorrar recursos y lograr una alta productividad.