El Chelsea anuncia el fichaje de la estrella portuguesa Geovany Quenda

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El Chelsea anuncia el fichaje de la estrella portuguesa Geovany Quenda

El club londinense de Chelsea ha cerrado un nuevo fichaje de impacto. El equipo inglés ha confirmado oficialmente la firma de un contrato de larga duración con el talentoso extremo Geovany Quenda, procedente del Sporting CP de Lisboa. Este traspaso es una continuación lógica de la estrategia del club londinense de apostar por jóvenes talentos. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el futbolista de 19 años ha firmado un contrato de ocho años con los «blues», válido hasta 2034. Se informa que Chelsea ha pagado 50 millones de euros al club portugués por este traspaso. Quenda es considerado uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección de Europa, capaz de actuar tanto de extremo como de carrilero.

Éxitos con el Sporting

Geovany Quenda ya había dejado su huella en el campeonato portugués. Disputó un total de 86 partidos con el Sporting, anotando 9 goles y dando 17 asistencias. Su rendimiento en la temporada 2024/25 llamó especialmente la atención de los expertos. En aquella campaña, participó en 54 encuentros, contribuyendo enormemente a que su equipo lograra el «doblete» (liga y copa).

Además, el joven talento logró batir varios récords. Se convirtió en el jugador más joven en la historia del Sporting en marcar en su temporada de debut. Asimismo, Quenda inscribió su nombre en la historia como el jugador portugués más joven en marcar en la Champions League.

Nuevo reto y objetivos

Tras el traspaso, el jugador no ocultó su emoción: «Estoy muy feliz de estar aquí. Chelsea es un gran equipo y estoy deseando jugar en Stamford Bridge. El club ha depositado su confianza en jóvenes como yo, y me siento orgulloso de formar parte de este equipo».

Quenda expresó su disposición para desarrollarse bajo las órdenes del nuevo entrenador Xabi Alonso. Destacó que su tarea principal es ayudar al equipo a ganar trofeos y darlo todo en el campo. El joven extremo también ha sido incluido en el equipo ideal del Campeonato de Europa con la selección juvenil de Portugal.

Este fichaje es interesante para los aficionados al fútbol, ya que Chelsea ha llevado a cabo una política de rejuvenecimiento radical de su plantilla en los últimos años. La llegada de un jugador tan técnico y rápido como Quenda sin duda intensificará la competencia en la Premier League. Ahora, el extremo portugués intentará continuar sus éxitos internacionales con el club londinense.

ChelseaSportingFichajePremier LeagueGeovany Quenda
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