¿Qué piensa Deschamps de Marruecos?: Un serio desafío espera a Francia

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¿Qué piensa Deschamps de Marruecos?: Un serio desafío espera a Francia

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, evaluó el estado de su equipo y la fuerza del rival antes del partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos.

El técnico francés subrayó que un plan de victoria sencillo no será suficiente en este partido y que el equipo debe mostrar su mejor fútbol.

Deschamps reconoce abiertamente la fuerza del rival

Francia se enfrenta a Marruecos en cuartos de final. Según Deschamps, el rival cuenta con jugadores de alto nivel y este partido no será fácil.

«Debemos mostrar nuestro mejor juego, porque tenemos enfrente a un equipo muy fuerte. Tienen jugadores de alto nivel en su plantilla», dijo Deschamps.

En su opinión, los jugadores de ambos equipos se conocen bien. Algunos incluso juegan juntos en sus clubes.

«Entendemos bien lo que nos espera»

Deschamps destacó especialmente el conocimiento mutuo entre los jugadores franceses y marroquíes.

«Ellos conocen bien a mis jugadores, y nuestros jugadores también los conocen bien a ellos. Entendemos lo que nos espera», enfatizó.

Esto significa que será un partido de cuartos de final tácticamente muy cauteloso e intenso.

Marruecos es diferente a Paraguay

Francia derrotó a Paraguay en octavos de final. Pero Deschamps señaló que el estilo de juego de Marruecos difiere del de Paraguay.

También recordó la semifinal entre Francia y Marruecos en Doha hace 4 años. Según Deschamps, ambos equipos disfrutan de la posesión y buscan un fútbol ofensivo.

«La eficacia debe ser aún mayor»

El seleccionador francés destacó que la eficacia ofensiva de su equipo no es mala, pero que debe aumentarse ante un rival tan fuerte como Marruecos.

«Nuestra eficacia es buena, pero podemos mejorarla aún más. Cuanto más fuerte sea el rival, mayor debe ser la eficacia», afirmó.

Los cuartos de final se jugarán el 9 de julio

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se disputará el 9 de julio.

En este duelo por un puesto en semifinales, la experiencia de Francia se enfrentará al fútbol con carácter de Marruecos. Deschamps sabe que su equipo debe afrontar este desafío con el máximo nivel de juego.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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