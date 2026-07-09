QuantumDiamonds recibe 76 millones de euros para revolucionar la industria de los semiconductores

La Unión Europea sigue apoyando tecnologías innovadoras con el objetivo de fortalecer su posición en la carrera mundial por los chips. La startup alemana QuantumDiamonds ha sido galardonada con 76 millones de euros en subvenciones por parte de la Comisión Europea y el gobierno alemán por haber desarrollado un método totalmente nuevo para inspeccionar semiconductores. Estos fondos se destinarán a la construcción de una nueva planta de pruebas de chips en Múnich. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El proceso de fabricación de semiconductores es extremadamente complejo y delicado, y actualmente la detección de defectos puede llevar semanas. La tecnología propuesta por QuantumDiamonds reduce este proceso a solo dos minutos. Lo más importante es que no es necesario detener la línea de producción durante la inspección. Según TechCrunch, este proyecto es parte de un plan de inversión total de 178 millones de dólares.

El milagro de las tecnologías cuánticas y los diamantes sintéticos

El enfoque de la startup se basa en la detección cuántica. Utiliza las propiedades microscópicas de diamantes sintéticos especialmente diseñados para observar cómo fluye la corriente eléctrica dentro de un chip. Mientras que los métodos de inspección actuales se limitan a ver la superficie del chip bajo un microscopio, la tecnología de QuantumDiamonds puede identificar defectos en todas las capas sin dañar el chip.

Según el CEO de la empresa, Kevin Berghoff, esta tecnología es especialmente crucial para los centros de datos modernos de IA. Dado que la posibilidad de miniaturizar aún más los transistores está llegando a su límite, la industria está migrando hacia chips 3D multicapa. Inspeccionar estructuras tan complejas con métodos tradicionales se había vuelto casi imposible.

Desde el punto de vista de la atracción de inversiones, la startup no solo ha obtenido subvenciones públicas, sino también 15 millones de euros de capital riesgo del sector privado. En esta ronda de inversión, liderada por World Fund, participaron fondos de prestigio como Bayern Kapital, Earlybird e IQ Capital. La dirección de la empresa destaca la amplitud de su base de clientes y la colaboración establecida con casi todos los grandes fabricantes de chips.

En términos de eficiencia económica, los nuevos equipos se amortizarán en pocos meses. Las grandes fábricas de Taiwán y Corea del Sur podrían ahorrar cientos de millones de dólares con esta tecnología. Esto demuestra claramente la intención de Europa de añadir nuevos actores poderosos junto a gigantes tecnológicos como ASML.

En conclusión, el proyecto QuantumDiamonds es uno de los primeros ejemplos exitosos de transferencia de tecnologías cuánticas de la teoría a la práctica, es decir, a la industria real. Esta innovación no solo mejora la calidad de los chips, sino que también acelera significativamente los tiempos de producción de dispositivos electrónicos en todo el mundo.