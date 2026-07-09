Un robot humanoide capaz de bailar vals atrae la atención en las redes sociales

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Un robot humanoide capaz de bailar vals atrae la atención en las redes sociales

El robot humanoide UWORLD, desarrollado por la empresa china UBTECH, ha llamado la atención por su capacidad para bailar el vals.

Se informa que el robot ha sido diseñado para parecerse lo más posible a un ser humano. Su rostro utiliza piel de silicona y el cabello está hecho de un material similar al natural. El diseño de los ojos también es muy cercano al de una persona real.

La altura de los robots UWORLD varía según el modelo. El robot con apariencia femenina puede medir hasta 1,6 m, mientras que el modelo masculino puede alcanzar los 1,85 m.

Además, los clientes pueden elegir la apariencia del robot según sus preferencias. La empresa ofrece 50 variantes de diseño diferentes.

Se menciona que estos robots podrían utilizarse en los sectores de servicios, exposiciones y tecnologías de entretenimiento.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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