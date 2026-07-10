Slate Auto, respaldada por Jeff Bezos, se asocia con Crayola

Slate Auto, una nueva startup en el mercado de vehículos eléctricos financiada por el multimillonario Jeff Bezos, continúa presentando sus primeros productos con un estilo único. Basándose en los principios de simplicidad y personalización según los deseos del cliente, la empresa ha establecido una asociación con la famosa marca de lápices Crayola para decorar sus nuevos vehículos eléctricos. Así lo informa Techcrunch.com informa. comunica.

El concepto principal propuesto por Slate Auto es que el comprador adquiere por 24 950 dólares un vehículo eléctrico base sin pintar, de color gris. El coche tiene una autonomía de 205 millas (aproximadamente 330 km) y carece de complejidades tecnológicas innecesarias. En su lugar, los usuarios pueden personalizar el diseño del vehículo según sus gustos mediante revestimientos de vinilo especiales (wraps).

Brillo de colores y nueva colaboración

Como parte de la colaboración con Crayola, Slate Auto presentó cinco revestimientos de coche en colores exclusivos. La gama incluye tonos icónicos de la marca como Cerulean (azul), Fern (verde), Jersey Tomato (rojo), Razzmatazz (rosa oscuro) y Dandelion (amarillo). Según ixbt.com, el precio de estos revestimientos de colores especiales es de 1 549,99 dólares.

Los clientes que adquieren este paquete reciben no solo una apariencia exterior única, sino también accesorios adicionales. En particular, se incluye un llavero de la marca Crayola a juego con el color del coche y un elemento artístico especial para instalar en el salpicadero, llamado "Slatelet". Este paso busca mostrar el coche no solo como un medio de transporte, sino como una muestra de creatividad personal.

Anna Roca, jefa de asociaciones globales de Crayola, destacó que este proyecto es la primera colaboración en la historia de la marca relacionada con la industria automotriz. Los representantes de Slate Auto han expresado su disposición a trabajar en nuevos diseños con otros creadores y empresas en el futuro. Actualmente, la empresa trabaja en un proyecto similar con el artista neoyorquino Max Kolo.

Posición en el mercado y perspectivas

Slate Auto es todavía muy joven en la industria automotriz. La empresa anunció sus actividades en abril de 2025 y aún no ha comenzado a entregar sus primeros productos a los clientes. Sin embargo, su bajo precio y su alto nivel de personalización están atrayendo la atención de muchos inversores y consumidores.

La política de precios de la empresa también es notable:

Camioneta base de dos plazas — 24 950 dólares;

Modificación tipo SUV de cinco plazas — 29 950 dólares;

Revestimientos de vinilo de varios colores y accesorios — precio por separado.

La llegada de estos vehículos eléctricos económicos podría desempeñar un papel importante en el futuro para reducir los costes de transporte urbano y logística. Aunque Slate Auto se centra actualmente en el mercado de EE. UU., el apoyo de grandes inversores como Jeff Bezos aumenta la probabilidad de que el proyecto alcance una escala global.