Sigue el partido Francia vs Marruecos en vivo en nuestro sitio

Puedes seguir el encuentro entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de nuestra cobertura en vivo.

El partido comienza hoy a las 01:00 en el estadio de Foxborough. Ambos equipos han anunciado sus alineaciones. Francia iniciará con Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

Por parte de Marruecos, el once inicial incluye a Bono, Salah-Eddine, Mazraoui, Aguerd, Hakimi, El Aynaoui, Richardson, El Khannouss, Ounahi, Diaz y Talbi.

Durante el partido, informaremos rápidamente sobre los goles, jugadas de peligro, tarjetas, sustituciones y los eventos principales en nuestro sitio.