Estudio de LG Display: los monitores de 480 Hz mejoran el rendimiento de los jugadores en un 38 %

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Estudio de LG Display: los monitores de 480 Hz mejoran el rendimiento de los jugadores en un 38 %

El gigante tecnológico surcoreano LG Display ha publicado los resultados de un extenso estudio científico sobre cómo la tasa de refresco de los monitores afecta al proceso de juego. Según este informe presentado en una conferencia científica internacional, se ha demostrado que los paneles OLED de 480 Hz aumentan significativamente la precisión de puntería de los jugadores en comparación con las pantallas estándar. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el estudio participaron 31 voluntarios que no eran ciberatletas profesionales. Durante el experimento, jugaron a juegos de disparos en primera persona (FPS) en monitores con tasas de 60, 240, 360 y 480 Hz en orden aleatorio. Los científicos analizaron no solo los indicadores objetivos de los jugadores (tasa de aciertos y tiempo de reacción), sino también sus sensaciones subjetivas.

Precisión récord y reacción rápida

Según ixbt.com, el mayor resultado se observó al pasar de 60 Hz a 480 Hz: la tasa de aciertos de los participantes aumentó un 38 %. Cabe destacar que, aunque se registró un crecimiento significativo a 240 Hz, el paso a 480 Hz proporcionó un 10 % adicional de eficacia. Esto demuestra que la calidad del juego sigue mejorando de forma lineal a medida que aumenta la tasa de fotogramas.

En opinión de los jugadores, la imagen es mucho más fluida en las pantallas de alta frecuencia y es más fácil seguir objetos que se mueven rápidamente. Esto no solo aumenta las posibilidades de ganar, sino que también mejora el disfrute general del juego. Los investigadores explican este efecto por la superioridad técnica de los paneles OLED.

La reducción de la latencia, la clave de la victoria

La principal ventaja de los monitores de alta frecuencia es la reducción del «input lag», es decir, el tiempo entre la acción del usuario y su reflejo en la pantalla. Se descubrió que en los monitores de 480 Hz, este retraso es más de 10 milisegundos menor que en las pantallas de 60 Hz. Aunque es una fracción de segundo, es crucial para determinar con mayor precisión la posición del oponente en juegos dinámicos.

LG Display declaró que seguirá desarrollando su línea de pantallas OLED de alta frecuencia. Los logros de la empresa en este ámbito han sido reconocidos a nivel internacional. En particular, en mayo de este año, el panel OLED de 27 pulgadas con frecuencia dinámica de 540/720 Hz desarrollado por LG Display fue galardonado con el premio «Display of the Year» por la Society for Information Display (SID).

La demanda de monitores de alta frecuencia para jugadores también está creciendo en el mercado. El estudio de LG Display demuestra que, para los aficionados que desean alcanzar un nivel profesional, las especificaciones técnicas del monitor no son solo marketing, sino un factor importante que influye en los resultados reales. Se espera que en el futuro las frecuencias de 480 Hz y superiores se conviertan en el estándar.

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Abror Shuhratov
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