Adiós al litio: ESS presenta una batería de sodio-ion con 20 años de vida útil

Continúan los cambios revolucionarios en el campo de las tecnologías de almacenamiento de energía. La empresa estadounidense ESS presentó oficialmente su sistema modular Bridge, basado en la tecnología de sodio-ion, que puede ser una alternativa digna a las baterías de litio-ion. Esta innovación atrae la atención de los expertos de la industria no solo por su bajo costo, sino también por su durabilidad a largo plazo. Así lo informa Ixbt.com informa que.

La plataforma Bridge está destinada principalmente a grandes empresas energéticas, centros de datos (data-centrlar), empresas industriales e infraestructuras críticas. La principal ventaja del sistema es que reduce la dependencia de las baterías de litio-ion tradicionales. Según datos de IXBT, el nuevo dispositivo se aloja en un contenedor estándar de 10 pies y su capacidad es de 1,2 MW·h.

Capacidades técnicas y eficiencia

Los ingenieros de ESS han diseñado el sistema de forma modular. Al combinar varios bloques, es posible alcanzar una capacidad total de hasta 4,8 MW·h. Es notable que un dispositivo de tal potencia no supere las dimensiones de un contenedor estándar de 20 pies. Esto facilita enormemente la instalación del sistema en zonas industriales donde el espacio es limitado.

El sistema Bridge se entrega listo para usar y no requiere maquinaria compleja para su instalación; bastan grúas de construcción comunes. El sistema de refrigeración también se ha simplificado, funcionando mediante una simple circulación de aire. Esto reduce significativamente los costos operativos en comparación con los complejos sistemas de refrigeración líquida.

Ventajas de la tecnología de sodio-ion

El cambio del litio al sodio ofrece varias ventajas estratégicas y económicas. Los expertos de ESS destacan las siguientes características de las baterías de sodio-ion:

Bajo costo de las materias primas y abundancia en la naturaleza;

Alta seguridad contra incendios;

Resistencia a las temperaturas ambientales;

Ausencia de degradación a largo plazo.

El sistema puede funcionar de manera estable en un rango de temperatura muy amplio, desde menos 40 grados hasta más 50 grados. Este es un indicador muy importante para regiones con climas continentales extremos. Según los cálculos de los desarrolladores, el sistema Bridge puede durar hasta 20 años sin necesidad de reemplazar los módulos de batería.

Actualmente, el interés en la nueva tecnología es muy alto. Poco después de salir al mercado, la empresa ESS logró formar una cartera de pedidos por valor de más de mil millones de dólares. Esto indica que en el mercado de almacenamiento de energía, las tecnologías de sodio-ion se convertirán en el principal competidor del litio en un futuro próximo.