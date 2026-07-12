Ninja presenta el dispositivo Slushi Twist para preparar bebidas heladas en casa

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Ninja presenta el dispositivo Slushi Twist para preparar bebidas heladas en casa

En los días calurosos de verano, la necesidad de bebidas refrescantes es mayor que nunca. La marca Ninja, bien posicionada en el mercado de electrodomésticos, ha presentado su nueva máquina de bebidas heladas (slush) Ninja Slushi Twist para resolver este problema. Este dispositivo permite preparar no solo jugos helados, sino también cócteles complejos y bebidas de café a nivel profesional en el hogar. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La principal diferencia y ventaja del nuevo modelo respecto al anterior es su sistema dual. El Slushi Twist está equipado con dos recipientes separados de 1,4 litros (48 onzas) cada uno, capaces de preparar dos bebidas diferentes al mismo tiempo. Esta característica es muy útil para eventos familiares o fiestas con amigos, ya que permite preparar granizados de frutas para niños y cócteles alcohólicos para adultos simultáneamente.

Innovaciones tecnológicas y control inteligente

El aspecto más destacable del dispositivo es su tecnología "Dual SlushAssist". Según ixbt.com, este sistema analiza de forma independiente el contenido de cada recipiente y establece una temperatura de congelación específica para cada lado. Por ejemplo, un batido (milkshake) puede mantenerse en una textura cremosa en un lado, mientras que el jugo de frutas se convierte en cristales de hielo más firmes en el otro.

El Ninja Slushi Twist no se limita solo a bebidas heladas. Cuenta con modos especiales para preparar los siguientes tipos de bebidas:

  • Slushies clásicos;
  • Frappés y café helado;
  • Batidos (Milkshakes);
  • Smoothies y sorbetes de frutas;
  • Cócteles helados con y sin alcohol.
Otra función interesante es el dispensador "twist". Con una palanca especial, los usuarios pueden servir cada bebida por separado o mezclar ambos sabores en un vaso con un atractivo efecto en espiral. Esto hace que la presentación de la bebida sea tan atractiva como en las cafeterías de lujo.

Facilidad de uso y precio

El proceso de limpieza del dispositivo también se ha simplificado al máximo. Gracias al botón de enjuague especial, los recipientes se pueden lavar rápidamente con agua tibia. Sin embargo, los compradores deben tener en cuenta que el modelo Slushi Twist ocupa un espacio considerable en la cocina debido a sus recipientes dobles. Además, su precio no es económico: el dispositivo se vende en el mercado estadounidense por unos 399,99 dólares.

En condiciones climáticas calurosas, especialmente durante los largos veranos, estos dispositivos pueden ser ideales para familias grandes y para quienes disfrutan recibir invitados. Aunque esta tecnología es popular principalmente en los mercados occidentales, se espera que pronto aparezca en minoristas locales y plataformas de venta en línea.

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Abror Shuhratov
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