El sistema de inteligencia artificial Rubin Ultra de NVIDIA valorado en 21 millones de dólares

NVIDIA, que mantiene un liderazgo absoluto en el mercado de tecnologías de inteligencia artificial (AI), se prepara para establecer nuevos récords de precios en la industria con su próxima plataforma Rubin Ultra. Según las estimaciones de los analistas de BofA Global Research, se espera que el precio de este rack de AI de alto rendimiento sea de aproximadamente 21 millones de dólares. Esta cifra sorprende no solo al mundo tecnológico, sino también a las grandes instituciones financieras. Así lo informa Ixbt.com informa .

A modo de comparación, los racks Blackwell Ultra, actualmente populares, están valorados en unos 4 millones de dólares. Se estima que los racks Rubin estándar se venderán en un rango de 6 a 9 millones de dólares. Este aumento drástico en el precio del modelo Rubin Ultra está directamente relacionado con su arquitectura interna y su capacidad de memoria sin precedentes. Según ixbt.com, este precio consolidará aún más la posición de los productos de NVIDIA en el segmento corporativo.

Tecnologías de memoria e indicadores técnicos

Uno de los componentes más costosos del sistema Rubin Ultra es la memoria HBM de alto ancho de banda. Según los análisis, solo estos módulos de memoria representan 1,5 millones de dólares del precio del rack. Además, el uso de la tecnología avanzada SOCAMM2 en el sistema lleva su eficiencia a un nuevo nivel. Tales soluciones tecnológicas son cruciales para el entrenamiento de redes neuronales complejas y el trabajo con grandes volúmenes de datos.

El crecimiento de la capacidad de memoria es sorprendente: si el modelo Rubin estándar tiene 288 GB de memoria HBM por GPU, la versión Rubin Ultra duplica esta cifra hasta los 576 GB. Como resultado, todo el rack tendrá un total de casi 83 TB de memoria HBM. Esto permite aumentar significativamente la velocidad de procesamiento de los modelos de AI.

Eficiencia económica y análisis de mercado

Un aspecto interesante es que el costo por 1 GB de memoria en el rack Rubin Ultra se ha mantenido prácticamente sin cambios. Según los cálculos de los analistas, el precio por cada gigabyte de memoria es de 18,4 dólares en el modelo Rubin y de 18,49 dólares en el Rubin Ultra. Es decir, el aumento del precio total no se explica por un encarecimiento de la tecnología, sino por un aumento drástico en el número de componentes instalados en el sistema.

Para países que atraviesan una rápida transformación digital, estas tecnologías pueden parecer muy costosas por ahora. Sin embargo, la posibilidad de utilizar estas capacidades a través de servicios en la nube globales (Google Cloud, Microsoft Azure) abre nuevos horizontes para los desarrolladores y startups locales. Se espera que la serie Rubin de NVIDIA se convierta en el motor principal de la economía mundial en el ámbito de la AI en los próximos años.

En conclusión, se puede decir que un precio de 21 millones de dólares no será un obstáculo para los grandes gigantes tecnológicos. Por el contrario, en un momento en que la demanda de potencia de cómputo sigue creciendo, soluciones como NVIDIA Rubin Ultra están destinadas a convertirse en el dominante absoluto del mercado y a definir al líder en la carrera de la AI.