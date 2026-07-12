Alineaciones confirmadas para el partido entre Noruega e Inglaterra

Noruega e Inglaterra se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comienza hoy a las 02:00 (hora de Taskent) en el estadio Miami Gardens de Miami. Los equipos han anunciado sus alineaciones. Noruega jugará con un esquema 4-1-2-3, mientras que Inglaterra utilizará un 4-2-3-1. La lista de suplentes y entrenadores no aparece completa en la captura de pantalla.

Alineación de Noruega:

• E. Nyland

• J. Ryerson

• K. Ajer

• T. Heggheim

• D. Møller Wolfe

• S. Berge

• M. Ødegaard

• P. Berg

• A. Sørloth

• E. Haaland

• A. Schjelderup

Alineación de Inglaterra:

• J. Pickford

• N. O'Reilly

• M. Guéhi

• J. Stones

• E. Konsa

• D. Rice

• E. Anderson

• A. Gordon

• J. Bellingham

• N. Madueke

• H. Kane

El ganador avanzará a las semifinales. Noruega confía en Haaland, Sørloth y Schjelderup en ataque, mientras que Inglaterra buscará generar peligro a través de Kane, Bellingham, Gordon y Madueke.