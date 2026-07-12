Alineaciones confirmadas para el partido entre Noruega e Inglaterra

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Alineaciones confirmadas para el partido entre Noruega e Inglaterra

Noruega e Inglaterra se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comienza hoy a las 02:00 (hora de Taskent) en el estadio Miami Gardens de Miami. Los equipos han anunciado sus alineaciones. Noruega jugará con un esquema 4-1-2-3, mientras que Inglaterra utilizará un 4-2-3-1. La lista de suplentes y entrenadores no aparece completa en la captura de pantalla.

Alineación de Noruega:

• E. Nyland
• J. Ryerson
• K. Ajer
• T. Heggheim
• D. Møller Wolfe
• S. Berge
• M. Ødegaard
• P. Berg
• A. Sørloth
• E. Haaland
• A. Schjelderup

Alineación de Inglaterra:

• J. Pickford
• N. O'Reilly
• M. Guéhi
• J. Stones
• E. Konsa
• D. Rice
• E. Anderson
• A. Gordon
• J. Bellingham
• N. Madueke
• H. Kane

El ganador avanzará a las semifinales. Noruega confía en Haaland, Sørloth y Schjelderup en ataque, mientras que Inglaterra buscará generar peligro a través de Kane, Bellingham, Gordon y Madueke.

НорвегияАнглияЭрлинг ХоланнГарри КейнЖуд БеллингемFIFA 2026
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