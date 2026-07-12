Lenovo presenta un nuevo ordenador con dos tarjetas gráficas independientes GeForce RTX 5060 Ti

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Lenovo presenta un nuevo ordenador con dos tarjetas gráficas independientes GeForce RTX 5060 Ti

Lenovo ha lanzado en el mercado chino una configuración única de su nueva estación de trabajo ThinkCentre X Tower. La característica principal de este dispositivo es la integración de dos tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Este enfoque sirve para aumentar significativamente la potencia gráfica para usuarios profesionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, el nuevo ordenador apareció en la plataforma de ventas JD a un precio de 35 999 yuanes (aproximadamente 5300 dólares estadounidenses). Cabe destacar que Lenovo presentó esta serie de dispositivos por primera vez en el CES 2026, pero el precio y los detalles técnicos de la versión con doble procesador gráfico se han dado a conocer ahora.

Potencia gráfica y capacidades técnicas

El corazón del sistema es un procesador Intel Core Ultra 7 270K Plus de 24 núcleos. El dispositivo está equipado con 64 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Las dos tarjetas gráficas GeForce RTX 5060 Ti ofrecen un total de 32 GB de memoria GDDR7. Sin embargo, hay un aspecto importante: Lenovo no clasifica este ordenador como un equipo destinado a jugadores.

El hecho es que el sistema no admite la combinación de tarjetas gráficas mediante el método clásico SLI. Esto significa que los juegos modernos no pueden ver estas dos tarjetas como un único acelerador gráfico con 32 GB de memoria. En su lugar, cada tarjeta de vídeo funciona de forma independiente, y la distribución de tareas queda a cargo de un software especializado.

Áreas de uso y estructura del chasis

La estación de trabajo está destinada principalmente a las siguientes áreas:
  • Trabajo con modelos de IA y su entrenamiento;
  • Procesos complejos de renderizado 3D y visualización;
  • Procesamiento de grandes volúmenes de datos de vídeo;
  • Cálculos de ingeniería y modelado científico.

El dispositivo está alojado en una carcasa de 34 litros con unas dimensiones de 425 × 225 × 495 mm. Su peso es de aproximadamente 21 kilogramos. Los ingenieros de Lenovo han prestado especial atención a la protección contra el polvo y a las funciones de monitoreo interno. El ordenador supervisa la eficiencia de los ventiladores y el nivel de suciedad de los componentes en tiempo real.

En cuanto a la conectividad, el ThinkCentre X Tower está equipado con el adaptador Wi-Fi 7 más moderno, dos puertos Ethernet gigabit y una interfaz Thunderbolt 4 que proporciona una velocidad de 40 Gbps. Por ahora, no se ha proporcionado información oficial sobre cuándo saldrá a la venta esta potente estación de trabajo fuera de China ni sobre su precio internacional.

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Abror Shuhratov
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