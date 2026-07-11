Siga el partido Noruega vs Inglaterra en directo en nuestro sitio

·42·Deportes
Siga el partido Noruega vs Inglaterra en directo en nuestro sitio

Noruega e Inglaterra se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará mañana a las 02:00, hora de Taskent, en el estadio Miami Gardens de Miami.

Nuestro sitio ofrecerá una cobertura en directo mediante texto de este partido. Durante el juego, se informará al instante sobre goles, ocasiones de peligro, tarjetas, sustituciones y decisiones arbitrales.

Según los pronósticos previos al partido, Inglaterra tiene mayores probabilidades de ganar en el tiempo reglamentario. La victoria de Noruega se estima en un 24 %, la probabilidad de prórroga en un 26 % y la victoria de Inglaterra en un 50 %.

Siga el partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra con nosotros en nuestro sitio.

НорвегияАнглияFIFA 2026Жонли трансляцияЧорак финалМайами Гарденс
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Harry Kane sobre su partida de golf con Donald Trump: Fue una experiencia surrealistaHarry Kane sobre su partida de golf con Donald Trump: Fue una experiencia surrealistaHoy, 13:32El Benfica inicia gestiones por el fichaje de Joao Palhinha: Marco Silva espera a su antiguo pupiloEl Benfica inicia gestiones por el fichaje de Joao Palhinha: Marco Silva espera a su antiguo pupiloHoy, 13:12¿Qué cambiará Jorge Jesus en Portugal? Identificó el problema principal¿Qué cambiará Jorge Jesus en Portugal? Identificó el problema principalHoy, 12:33Manchester United cerca de gastar 50 millones de libras en el fichaje de Andrey SantosManchester United cerca de gastar 50 millones de libras en el fichaje de Andrey SantosHoy, 11:57Sadio Mané anuncia el fin de su carrera en la selección de SenegalSadio Mané anuncia el fin de su carrera en la selección de SenegalHoy, 11:52«Pido disculpas a todos»: Vinícius sobre la derrota de Brasil«Pido disculpas a todos»: Vinícius sobre la derrota de BrasilHoy, 11:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán