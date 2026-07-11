Siga el partido Noruega vs Inglaterra en directo en nuestro sitio

Noruega e Inglaterra se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará mañana a las 02:00, hora de Taskent, en el estadio Miami Gardens de Miami.

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Según los pronósticos previos al partido, Inglaterra tiene mayores probabilidades de ganar en el tiempo reglamentario. La victoria de Noruega se estima en un 24 %, la probabilidad de prórroga en un 26 % y la victoria de Inglaterra en un 50 %.

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