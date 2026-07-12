El Gulfstream G700 vuela con combustible ecológico: Una nueva página en la historia de la aviación

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El Gulfstream G700 vuela con combustible ecológico: Una nueva página en la historia de la aviación

La industria de la aviación ha dado un gran paso hacia la reducción de su impacto ambiental. Gulfstream Aerospace ha completado con éxito una serie de vuelos de prueba a gran escala con su jet de negocios más moderno, el Gulfstream G700, utilizando 100 % de combustible de aviación sostenible (SAF). Este estudio ha demostrado en la práctica la posibilidad de prescindir totalmente del queroseno de aviación tradicional. Así lo informa Ixbt.com informa .

Equipado con motores Rolls-Royce Pearl 700, el avión Gulfstream G700 voló a una altitud de 15,2 kilómetros. Esta altitud se considera estándar para la aviación de negocios moderna, pero es la primera vez que se realiza un vuelo a esta distancia sin utilizar ni una gota de queroseno. Durante las pruebas, el G700, especialmente equipado, actuó como un laboratorio volador.

Colaboración científica y alcance de la investigación

Según información de ixbt.com, en este proyecto participaron organizaciones científicas líderes a nivel mundial, incluyendo la NASA, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y expertos de Rolls-Royce. Los investigadores compararon el impacto ambiental de tres tipos de combustible en vuelo: queroseno tradicional, mezcla de SAF y SAF 100 % puro.

Durante el experimento, el avión-laboratorio voló detrás de un modelo G800 para analizar la composición de los gases de sus motores y las estelas de condensación (inversion trail). Para ello, la cabina del G700 se llenó con equipos de medición especiales, y los pilotos recibieron formación específica para mantener la distancia mínima entre las aeronaves.

Eficiencia ecológica y planes futuros

La principal ventaja del combustible SAF es que prácticamente carece de azufre y compuestos aromáticos presentes en el queroseno común. Esto ayuda a reducir drásticamente la cantidad de partículas emitidas por el motor. Según las conclusiones preliminares de Gulfstream, el uso de 100 % de SAF ha reducido significativamente el nivel de contaminación del aire.

Todos los datos obtenidos se presentarán ahora a los reguladores de aviación internacionales y a los científicos climáticos. Esta información servirá como fuente clave para desarrollar nuevos estándares ambientales para la aviación y definir los requisitos para los combustibles sostenibles en el futuro.

Para regiones donde el tránsito aéreo se desarrolla activamente, estas tecnologías son de gran importancia. En el futuro, la transición global al combustible SAF no solo garantizará la pureza del aire, sino que también reducirá el impacto de la industria de la aviación en el cambio climático. Las pruebas del Gulfstream G700 han sido uno de los pasos más audaces hacia este objetivo.

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Abror Shuhratov
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