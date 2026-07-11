SpaceX construye un enorme centro de datos para inteligencia artificial en el espacio

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha revelado las características técnicas de los AI1, una nueva generación de satélites capaces de realizar cálculos de inteligencia artificial (AI) en el espacio como parte de su proyecto Starmind. Estos dispositivos formarán un enorme centro de datos (data-center) en órbita, sirviendo para reducir la carga de los servidores en la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información publicada en el sitio web oficial de la empresa, cada satélite AI1 tendrá una potencia de cálculo de entre 120 kW y 150 kW. A modo de comparación, esta cifra es equivalente a la potencia de los armarios de servidores modernos en tierra. Tal rendimiento permite procesar algoritmos de inteligencia artificial directamente en el espacio.

Una tecnología de la altura de un edificio de siete pisos

Se espera que las dimensiones de los dispositivos AI1 sean significativamente mayores que las de los satélites Starlink actuales. Su altura será equivalente a la de un edificio de siete pisos, y la longitud total de los paneles solares alcanzará los 70 metros. Para lanzar estructuras tan gigantescas a la órbita, SpaceX planea utilizar su sistema de cohetes más potente, Starship

Dado que los sistemas de refrigeración tradicionales, como los ventiladores, no funcionan en el espacio, los ingenieros implementarán una tecnología de refrigeración líquida. Radiadores con una superficie total de 110 metros cuadrados disiparán el exceso de calor en el vacío espacial. Además, los aparatos contarán con una carcasa protectora especial contra micrometeoritos y desechos espaciales.

Ventajas del proyecto Starmind

Según los expertos de SpaceX, los centros de datos en el espacio tienen varias ventajas sobre los terrestres:

Posibilidad de utilizar energía solar de forma continua y eficiente;

No dañar el equilibrio ecológico terrestre ni los recursos hídricos (utilizados para la refrigeración);

Intercambio de datos ultrarrápido a través de canales láser.

Como parte del proyecto, los datos se transmitirán a la Tierra a través de la infraestructura de Starlink. La compañía ya ha presentado una solicitud ante la Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. para crear el sistema Starmind, que podría incluir hasta 1 millón de satélites. Esta solicitud está actualmente bajo revisión.

Según Ixbt.com, el primer lanzamiento de los prototipos AI1 está previsto para principios de 2027. Posteriormente, se pondrá en marcha una nueva fábrica llamada Gigasat para la producción en masa de estos dispositivos. Este paso podría convertir a SpaceX no solo en un proveedor de Internet, sino en un actor clave de la infraestructura global de inteligencia artificial.