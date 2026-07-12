Primeras pruebas de IA en el control de un reactor nuclear en EE. UU.

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Primeras pruebas de IA en el control de un reactor nuclear en EE. UU.

Ingenieros de la Universidad Purdue en Indiana, Estados Unidos, han dado un paso revolucionario en el sector energético. Por primera vez en la historia del país, han comenzado las pruebas de inteligencia artificial (AI), control digital y tecnologías de ciberseguridad en un reactor nuclear en funcionamiento. Este proyecto tiene como objetivo automatizar completamente la energía atómica y llevar los sistemas de seguridad a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Para la investigación se seleccionó el reactor de investigación conocido como Purdue University Reactor Number One (PUR-1). Cabe destacar que este dispositivo no sirve para generar electricidad, sino para fines puramente científicos, la formación de especialistas y la verificación práctica de nuevas tecnologías. En 2019, el PUR-1 se convirtió en el primer reactor en EE. UU. en obtener una licencia para operar con un sistema de control y seguridad totalmente digital.

Según los científicos, es fundamental probar la inteligencia artificial en una instalación nuclear real y no solo en simulaciones por computadora. Esto permite evaluar con precisión cómo se comporta el software ante fallos inesperados o situaciones no estándar. Según Ixbt.com, este proyecto busca reducir el factor humano en la gestión de centrales nucleares y optimizar los procesos al máximo.

Pequeños reactores modulares y perspectivas de futuro

El desarrollo de esta tecnología sentará las bases para la era de los pequeños reactores modulares (SMR) y microrreactores que se promueven activamente en EE. UU. Estos dispositivos compactos se consideran la solución más eficaz para suministrar energía a zonas remotas, grandes instalaciones industriales, bases militares y enormes centros de datos (Data-center).

Se espera que la digitalización transforme radicalmente el enfoque de la energía nuclear. En el futuro, un solo operador podrá controlar de forma remota varios reactores situados a cientos o miles de kilómetros de distancia. Esto reducirá significativamente los costes operativos.

El Departamento de Energía de EE. UU. apoya plenamente los proyectos en esta dirección. Según el plan, los primeros microréactores deberían estar operativos en 2026. Sin embargo, antes de su implementación a gran escala, es necesario demostrar la fiabilidad absoluta de los sistemas de control digital. El reactor PUR-1 se ha convertido en el principal campo de pruebas para esta tarea crucial.

Como dato, el reactor PUR-1 fue construido en 1962 y actualmente es la única instalación nuclear operativa en el estado de Indiana. Con más de sesenta años de historia, esta instalación se ha convertido hoy en un campo de pruebas para las tecnologías digitales más modernas y la inteligencia artificial, lo que demuestra la rapidez con la que evoluciona el sector.

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Abror Shuhratov
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