Samsung presentará sus primeros centros de datos flotantes en 2028

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Samsung presentará sus primeros centros de datos flotantes en 2028

Samsung planea lanzar sus primeros centros de datos flotantes en el segundo trimestre de 2028. Con este proyecto innovador, la empresa busca iniciar una nueva etapa en el campo del almacenamiento y procesamiento de datos.

Datacenter Dynamics informa que, Samsung Heavy Industries ya está trabajando activamente en varios proyectos prometedores. La empresa espera recibir pronto los primeros pedidos para la construcción de dichos centros de datos flotantes.

Para implementar esta iniciativa, Samsung Heavy Industries ha firmado un memorando de entendimiento con la empresa naviera griega Capital y la sociedad de clasificación británica Lloyd's Register . Según el acuerdo de asociación, Samsung se encargará del desarrollo de la plataforma tecnológica. Capital se encargará de los proyectos y de atraer inversores. Lloyd's Register ayudará a establecer la cooperación con los organismos reguladores y a coordinar los requisitos técnicos.

Cooperación internacional y soluciones innovadoras

Además, en mayo de este año, Samsung Heavy Industries también firmó un acuerdo de asociación con la empresa estadounidense Mousterian Corporation (M3) . Este acuerdo tiene como objetivo desarrollar conjuntamente centros de datos flotantes a escala industrial. Cabe señalar que M3 los fundadores de la empresa ya participaron anteriormente en el desarrollo del proyecto de centro de datos flotante Nautilus .

Actualmente, muchas empresas tecnológicas mundiales muestran un gran interés en los proyectos de infraestructura flotante. Según los expertos, debido a la creciente escasez de terrenos y al aumento de sus precios, estas instalaciones podrían convertirse en una solución mucho más económica y eficiente que los centros de datos tradicionales en el futuro.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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