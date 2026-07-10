El FC Barcelona ficha a un jugador de 40 millones a un precio reducido

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El FC Barcelona ficha a un jugador de 40 millones a un precio reducido

El FC Barcelona está cerca de cerrar otro gran movimiento en el mercado de fichajes. Se informa que el club catalán ha llegado a un acuerdo para incorporar al delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.

A pesar de que su valor de mercado es de 40 millones de euros, el FC Barcelona podría hacerse con él por un precio considerablemente menor.

¿Cuál es el coste del traspaso?

Según el insider Fabrizio Romano, el FC Barcelona pagará 22 millones de euros por el traspaso de Karim Adeyemi.

El acuerdo incluye 7 millones de euros adicionales en concepto de variables. De este modo, el coste total del traspaso podría alcanzar los 29 millones de euros si se cumplen las condiciones.

Se planea firmar un contrato de 5 años con el jugador de 24 años.

¿Por qué el FC Barcelona eligió a Adeyemi?

Karim Adeyemi destaca por su gran velocidad, su capacidad para jugar en varias posiciones de ataque y su habilidad para romper las defensas rivales.

Puede jugar tanto de delantero centro como en las bandas, lo que permite al cuerpo técnico del FC Barcelona utilizar diversos esquemas tácticos en la línea de ataque.

¿Qué resultados obtuvo la temporada pasada?

Adeyemi se unió al Borussia Dortmund en julio de 2022.

La temporada pasada, en todas las competiciones:

  • Disputó 39 partidos;

  • Marcó 10 goles;

  • Dio 6 asistencias.

El portal Transfermarkt estima el valor de mercado actual del jugador en 40 millones de euros.

¿Es un acuerdo beneficioso para los catalanes?

Si el traspaso se concreta por 22 millones de euros más variables, el FC Barcelona habrá conseguido a un joven delantero de alto valor de mercado a un precio bastante asequible.

Ahora se espera el anuncio oficial del acuerdo y que el jugador pase el reconocimiento médico.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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