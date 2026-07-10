HMD presenta el nuevo smartphone Arc 2 por 90 dólares

HMD Global continúa expandiendo su línea de dispositivos asequibles. El fabricante ha presentado oficialmente el nuevo smartphone HMD Arc 2, una continuación lógica del modelo del año pasado. Este dispositivo combina un diseño moderno con las características técnicas necesarias para las necesidades diarias, orientado principalmente al segmento de usuarios que buscan economía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, aunque el nuevo modelo es muy similar en apariencia a su predecesor, ha recibido importantes actualizaciones de hardware. En particular, el dispositivo ahora funciona con una plataforma más eficiente y de bajo consumo energético. Esto no solo aumenta la velocidad general del smartphone, sino que también ayuda a prolongar la duración de la batería.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

El smartphone HMD Arc 2 está equipado con una pantalla IPS de 6,52 pulgadas. La pantalla tiene una resolución HD+ y una tasa de refresco de 60 Hz. Aunque esta cifra no está al nivel de los flagships, se considera estándar y suficiente para la categoría de smartphones económicos. El software del dispositivo se basa en el sistema operativo Android 14 Go, optimizado especialmente para procesadores menos potentes.

Como corazón del smartphone se ha elegido el chip Unisoc T603, fabricado mediante un proceso de 12 nm. En comparación con el Unisoc SC9863A utilizado en el modelo anterior, el nuevo procesador funciona de manera mucho más estable. En cuanto a la memoria, el dispositivo cuenta con 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno, según la elección del usuario. También dispone de una ranura dedicada para tarjetas microSD.

Cámara y autonomía

En cuanto a las capacidades fotográficas, el HMD Arc 2 mantiene la sencillez. La cámara principal consta de un único objetivo de 13 megapíxeles, mientras que en el panel frontal se ha instalado una cámara de 5 megapíxeles para selfies y videollamadas. Estos parámetros son suficientes para fotografiar documentos o para la comunicación en redes sociales.

Capacidad de la batería: 5000 mAh;

Velocidad de carga: 10 W;

Puerto de conexión: USB-C;

Adicional: conector de audio de 3,5 mm (para auriculares).

Uno de los puntos fuertes del smartphone es su batería de 5000 mAh que, junto con el procesador eficiente, permite hasta dos días de autonomía. El dispositivo saldrá a la venta en colores azul oscuro (Dark Blue) y beige dorado (Goldish Beige). Por ahora, el precio es de unos 90 dólares en el mercado tailandés. Se espera que pronto este modelo aparezca en otras regiones, incluidos los mercados de Asia Central.