Microsoft abandona los modelos de OpenAI para reducir costes

La corporación estadounidense Microsoft ha comenzado a abandonar gradualmente los modelos externos proporcionados por OpenAI y Anthropic con el fin de optimizar los enormes costes en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Según la agencia Bloomberg, el gigante tecnológico confía ahora en sus propios desarrollos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, en aplicaciones de oficina populares como Excel y Word, una serie de consultas de los usuarios se procesan mediante modelos pertenecientes a la familia interna de MAI de Microsoft. Anteriormente, la empresa había destacado que la mayoría de las funciones de los servicios de Microsoft 365 se basaban precisamente en tecnologías de OpenAI, pero la cuestión de la eficiencia económica provocó un cambio de estrategia.

Microsoft no planea abandonar por completo las soluciones de terceros, pero está implementando sus propias redes neuronales en cada punto donde existe la posibilidad de reducir costes. En los últimos meses, la empresa se ha vuelto significativamente más activa en esta dirección. En particular, en la conferencia Build se presentaron 7 nuevos modelos de MAI especializados en programación y creación de imágenes a partir de texto.

Una nueva tendencia en el mercado de la inteligencia artificial

En opinión de los expertos, el procesamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM) sigue siendo hoy una de las operaciones más costosas para las empresas tecnológicas. Aunque Microsoft no ha comentado oficialmente estos cambios, los analistas los evalúan como un intento de reducir el coste de los servicios de IA en la nube.

Microsoft no está solo en este camino. Según los informes, las siguientes empresas también están revisando sus costes de IA:

Amazon — busca la independencia mediante el desarrollo de sus propios chips y modelos internos;

Meta — utiliza modelos Llama de código abierto para ahorrar en tarifas de licencia;

Uber y Accenture — buscan soluciones alternativas para reducir los gastos operativos.

Los altos precios en el mercado de la inteligencia artificial están obligando incluso a algunas empresas occidentales a pensar en utilizar modelos chinos más baratos, a pesar de las cuestiones de seguridad. Para los usuarios, estos cambios pueden pasar desapercibidos, pero a largo plazo servirán para que los servicios de Microsoft sean más estables y asequibles.

En conclusión, aunque la colaboración entre Microsoft y OpenAI se mantiene, la búsqueda de la independencia tecnológica se está intensificando. Esto demuestra que ha comenzado una carrera no solo por la calidad, sino también por la eficiencia económica en el campo de la inteligencia artificial.