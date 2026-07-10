Primer video en calidad 4K desde el espacio: la NASA y AWS logran un resultado histórico mediante comunicación láser

La NASA y Amazon Web Services (AWS) han abierto un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial. Como parte de la misión Artemis II, se transmitió con éxito por primera vez un video de alta resolución en formato 4K desde la Luna a la Tierra a través de un sistema de comunicación óptica láser. Esta transmisión histórica fue seguida en vivo por cerca de 25 millones de personas en todo el mundo a través de las plataformas NASA+, YouTube y Prime Video. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Este logro tecnológico demostró en la práctica las posibilidades de utilizar rayos láser en lugar de las ondas de radio tradicionales. La señal, enviada desde la nave espacial Orion a una distancia de aproximadamente 400 000 kilómetros, sirve para aumentar radicalmente la velocidad de transmisión de datos desde el espacio. Según datos de ixbt.com, los expertos han trabajado en este proyecto durante más de 20 años.

Comunicación láser: Velocidad y capacidades

El terminal Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) utilizado por la NASA proporciona una velocidad de transmisión de datos de hasta 260 Mbps. Esta cifra es suficiente no solo para transmitir video 4K en tiempo real, sino también para enviar simultáneamente telemetría, comunicaciones de voz y otros datos científicos a la Tierra. La principal ventaja de los sistemas láser es que pueden transmitir mucha más información en menos tiempo en comparación con la radiocomunicación tradicional.

Las señales láser enviadas desde Orion fueron recibidas en dos puntos principales en la Tierra: el observatorio Mount Stromlo en Australia y el complejo White Sands en el estado de Nuevo México, EE. UU. Posteriormente, los datos fueron procesados a través de la infraestructura en la nube de AWS y distribuidos a todo el mundo. Los representantes de AWS destacaron que solo tomó unas pocas semanas establecer este complejo sistema de comunicación entre la NASA y la Universidad Nacional de Australia (ANU).

Cimientos para futuras misiones

Las tecnologías en la nube no se limitan solo a la transmisión de video. La infraestructura de AWS también se utiliza activamente en el Centro de Control de Misiones Espaciales Lyndon B. Johnson para calcular las trayectorias de movimiento de las naves. Los cálculos para cada ventana de vuelo generan flujos de datos masivos de entre 2 TB y 5 TB. La potencia en la nube permite a la NASA ampliar rápidamente sus recursos de computación cuando es necesario.

La exitosa transmisión de video en formato 4K desde la Luna es un cimiento importante para futuras misiones espaciales tripuladas. La NASA planea utilizar esta tecnología en las próximas etapas del programa Artemis, incluyendo el alunizaje de astronautas y como medio principal de comunicación durante expediciones de larga duración. Esto permitirá a los científicos obtener más y mejores datos científicos desde el espacio.