Cambio inesperado en la dirección de OpenAI: Fidji Simo deja su cargo

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Cambio inesperado en la dirección de OpenAI: Fidji Simo deja su cargo

Se ha producido un cambio importante en la dirección de OpenAI, considerada la empresa líder mundial en el campo de la AI. Fidji Simo, la segunda al mando de la compañía y directora general de aplicaciones, anunció que dejará su puesto a tiempo completo debido a problemas de salud. Así lo informa el prestigioso diario Wall Street Journal. Sobre este tema, Techcrunch.com informa que.

En una carta oficial enviada a los empleados, la Sra. Simo informó que su tratamiento médico está siendo más largo y complejo de lo esperado. Por ello, continuará sus actividades en la empresa solo como asesora a tiempo parcial. Esta decisión ha sido un golpe inesperado para OpenAI, ya que ella era el eslabón clave que unía las operaciones comerciales y de producto de la empresa.

Cambios estratégicos dentro de la empresa

Fidji Simo se unió a la junta directiva de OpenAI en 2024 y fue nombrada directora general de aplicaciones en mayo de 2025. Trabajando directamente bajo la dirección de Sam Altman, supervisaba a ejecutivos de alto nivel como el director de operaciones (COO) Brad Lightcap, la directora financiera (CFO) Sarah Friar y el director de productos (CPO) Kevin Weil. Con su llegada, Sam Altman pudo dedicar más tiempo a la investigación, la potencia de cálculo y los temas de seguridad.

En abril, Simo anunció que se tomaba una baja médica debido a una recaída de una enfermedad neuroinmune. En aquel momento, otros ejecutivos de la empresa, incluida la directora de marketing Kate Rouch, también dejaron sus cargos para recuperarse de un cáncer. Estos cambios de personal consecutivos han afectado la estabilidad de la dirección de OpenAI.

Planes futuros y competencia

Antes de unirse a OpenAI, Fidji Simo trabajó como CEO de Instacart, preparándola para su exitosa IPO en 2023. También trabajó durante más de una década en Meta, específicamente como jefa de la aplicación Facebook. Los expertos destacaban que la experiencia de Simo sería fundamental para el proceso de IPO esperado de OpenAI.

Actualmente, OpenAI compite con su principal rival, Anthropic. Debido a que el crecimiento de ChatGPT se desaceleró ligeramente a finales del año pasado y no se alcanzaron los objetivos internos de ingresos, la empresa se está centrando en nuevas áreas como las herramientas de programación. Sin embargo, Anthropic sigue liderando en este sector por ahora.

Sam Altman ahora debe encontrar un sucesor digno para reemplazar a Simo. Esta es una tarea crucial, especialmente en un momento en que la empresa busca fortalecer su trabajo con clientes corporativos y se prepara para salir al mercado público. Aunque la permanencia de Simo como asesora ayudará a compartir experiencia, es inevitable que surja un vacío en la gestión operativa diaria.

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Abror Shuhratov
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