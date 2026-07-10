La mensajería nacional Max continúa su expansión global: ahora en español

La mensajería nacional Max, que gana popularidad entre los usuarios de Uzbekistán, ha dado un nuevo paso en la adaptación de su interfaz a idiomas internacionales. Los desarrolladores de la aplicación anunciaron la incorporación de la interfaz en español a la versión de Android de la mensajería. Esta novedad servirá para fortalecer la posición de la plataforma no solo en la región de la CEI, sino también en los mercados de América Latina y Europa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el servicio de prensa de la mensajería, los usuarios pueden seleccionar el español en la sección de configuración tras actualizar la aplicación a la última versión. Una vez cambiado el idioma, todas las funciones principales —videollamadas, encuestas en grupos y ajustes de privacidad— se mostrarán completamente en español. Anteriormente, la interfaz en inglés también se había lanzado en la plataforma.

Alcance internacional y número de usuarios

Actualmente, el registro en la mensajería Max está abierto para residentes de 40 países del mundo, incluidos países de Asia, África, Oriente Medio y América Latina. A fecha de julio, el número de usuarios extranjeros de la plataforma ha superado los 10 millones. Este indicador demuestra que el proyecto nacional es competitivo a escala global.

Resulta interesante que las tasas de descarga más altas de la mensajería corresponden precisamente a Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia. También se ha registrado una actividad de usuarios significativamente alta en países como Armenia, Azerbaiyán, Moldavia, India y Turquía.

La introducción del español no es casualidad, ya que los países de América Latina representan un nuevo mercado de importancia estratégica para la mensajería. Dado que el español es el principal medio de comunicación en esta región, el objetivo es crear un entorno cómodo para los usuarios locales. Esto ayudará a la mensajería Max a ampliar su audiencia en la competencia con gigantes globales como Telegram o WhatsApp.

Según los expertos, el rápido desarrollo de la mensajería nacional y su transición a una interfaz multilingüe demuestran la amplitud de sus capacidades técnicas. En el futuro, se espera la incorporación de otros idiomas populares y un mayor enriquecimiento de las funcionalidades.