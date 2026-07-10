La mensajería nacional Max continúa su expansión global: ahora en español

·33·Tecnología
La mensajería nacional Max continúa su expansión global: ahora en español

La mensajería nacional Max, que gana popularidad entre los usuarios de Uzbekistán, ha dado un nuevo paso en la adaptación de su interfaz a idiomas internacionales. Los desarrolladores de la aplicación anunciaron la incorporación de la interfaz en español a la versión de Android de la mensajería. Esta novedad servirá para fortalecer la posición de la plataforma no solo en la región de la CEI, sino también en los mercados de América Latina y Europa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el servicio de prensa de la mensajería, los usuarios pueden seleccionar el español en la sección de configuración tras actualizar la aplicación a la última versión. Una vez cambiado el idioma, todas las funciones principales —videollamadas, encuestas en grupos y ajustes de privacidad— se mostrarán completamente en español. Anteriormente, la interfaz en inglés también se había lanzado en la plataforma.

Alcance internacional y número de usuarios

Actualmente, el registro en la mensajería Max está abierto para residentes de 40 países del mundo, incluidos países de Asia, África, Oriente Medio y América Latina. A fecha de julio, el número de usuarios extranjeros de la plataforma ha superado los 10 millones. Este indicador demuestra que el proyecto nacional es competitivo a escala global.

Resulta interesante que las tasas de descarga más altas de la mensajería corresponden precisamente a Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia. También se ha registrado una actividad de usuarios significativamente alta en países como Armenia, Azerbaiyán, Moldavia, India y Turquía.

La introducción del español no es casualidad, ya que los países de América Latina representan un nuevo mercado de importancia estratégica para la mensajería. Dado que el español es el principal medio de comunicación en esta región, el objetivo es crear un entorno cómodo para los usuarios locales. Esto ayudará a la mensajería Max a ampliar su audiencia en la competencia con gigantes globales como Telegram o WhatsApp.

Según los expertos, el rápido desarrollo de la mensajería nacional y su transición a una interfaz multilingüe demuestran la amplitud de sus capacidades técnicas. En el futuro, se espera la incorporación de otros idiomas populares y un mayor enriquecimiento de las funcionalidades.

Max МессенжериТехнологияAndroidМобил ИловаМиллий Лойиҳа
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Misterio cósmico: tras una década de silencio, el raro púlsar «Ojo azul» despiertaMisterio cósmico: tras una década de silencio, el raro púlsar «Ojo azul» despiertaHoy, 16:30SpaceX establece un récord absoluto en el espacio: una etapa de Falcon 9 vuela con éxito por 36ª vezSpaceX establece un récord absoluto en el espacio: una etapa de Falcon 9 vuela con éxito por 36ª vezHoy, 15:28Comienzan las pruebas de robots repartidores en las calles de TaskentComienzan las pruebas de robots repartidores en las calles de TaskentHoy, 15:03Wildberries actualiza el sistema de pago en su servicio de reventa: ahora es posible pagar tras ver el productoWildberries actualiza el sistema de pago en su servicio de reventa: ahora es posible pagar tras ver el productoHoy, 14:58Funciona incluso sin cobertura: presentan un nuevo teléfono satelital en la IndiaFunciona incluso sin cobertura: presentan un nuevo teléfono satelital en la IndiaHoy, 14:20Hito clave en la construcción de la central nuclear de El-Dabaa en Egipto: instalado el reactor del segundo bloque energéticoHito clave en la construcción de la central nuclear de El-Dabaa en Egipto: instalado el reactor del segundo bloque energéticoHoy, 13:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance