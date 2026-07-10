Misión Dragonfly de la NASA: se prepara un dron octocóptero resistente a la atmósfera de Titán

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Misión Dragonfly de la NASA: se prepara un dron octocóptero resistente a la atmósfera de Titán

La NASA ha dado un paso importante en la misión Dragonfly, diseñada para explorar Titán, la luna más grande de Saturno. Los expertos del Laboratorio de Física Aplicada (APL) de la Universidad Johns Hopkins han completado las pruebas principales de la estructura del futuro vehículo volador antes de lo previsto y han pasado a la siguiente fase de ensamblaje. Así lo informa el portal ixbt.com. informa el portal.

Actualmente, los ingenieros han comenzado a instalar los sistemas de a bordo que convertirán la estructura en un aparato de investigación totalmente funcional. Las pruebas realizadas confirmaron la solidez del diseño. Dragonfly debe soportar todas las cargas durante la puesta en órbita terrestre, el vuelo espacial de varios años, así como la entrada y el aterrizaje en la atmósfera extremadamente densa de Titán.

Resistencia a tormentas de metano y presión

Para probar la estructura ante cargas vibratorias, los ingenieros utilizaron simuladores de masa especiales en lugar de instrumentos científicos. Durante las pruebas, el aparato fue suspendido de cables elásticos para modelar la distribución de cargas cercana a las condiciones reales de vuelo. Sin embargo, una de las etapas más cruciales fue la prueba de hermeticidad, un proceso poco común para naves interplanetarias.

El hecho es que, a diferencia de la mayoría de las misiones espaciales, Dragonfly debe operar en la atmósfera densa de Titán. Allí, la presión atmosférica es 1,5 veces mayor que en la Tierra y la temperatura desciende hasta los −179 grados. Se inyectó aire en la estructura para detectar la más mínima fuga, ya que cualquier defecto podría afectar negativamente el régimen térmico del aparato. Los expertos destacan que los resultados superaron las expectativas.

Equipamiento técnico y sistema de comunicación

Actualmente, se están instalando en la estructura los elementos de potencia, los mazos de cables y los sistemas eléctricos. Posteriormente, se añadirán los instrumentos científicos, la aviónica y el aislamiento térmico. Uno de los componentes más destacados del aparato es la antena de alta ganancia con un diámetro de unos 90 centímetros. Es a través de este equipo que se transmitirán a la Tierra los datos científicos recopilados.

Cabe destacar que la antena se pliega automáticamente a una posición de protección antes de cada vuelo para evitar daños por vibraciones. Tras el aterrizaje, se coloca de nuevo en posición de trabajo para establecer comunicación con el centro de control. Este sistema garantiza un intercambio de datos ininterrumpido en condiciones extremadamente complejas.

Dragonfly será el primer vehículo volador multirrotor (octocóptero) de la historia en explorar la superficie de otro cuerpo celeste. Gracias a la atmósfera densa de Titán, podrá realizar múltiples vuelos sobre diversas regiones de la luna. El objetivo principal de la misión es estudiar la geología, la composición química y las condiciones potencialmente favorables para la vida en Titán. El lanzamiento de este gigantesco proyecto está previsto para 2028.

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Abror Shuhratov
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