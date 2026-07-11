Una cajera de supermercado retenida como rehén durante 11 horas en Berlín

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Una cajera de supermercado retenida como rehén durante 11 horas en Berlín

En Alemania, una cajera fue tomada como rehén y retenida durante casi 11 horas en un supermercado de Berlín. Así lo informó Euronews.

Según se informó, el incidente ocurrió la noche del 10 de julio. El sospechoso entró al supermercado y tomó como rehén a la mujer que trabajaba en la caja, amenazándola con un cuchillo.

Fuerzas especiales, ambulancias y bomberos fueron desplegados en el lugar. Los negociadores de la policía intentaron resolver la situación de forma pacífica, pero en la mañana del 11 de julio, una unidad especial llevó a cabo una operación para liberar a la mujer y detener al sospechoso.

Según los informes preliminares, se utilizó un dispositivo de electrochoque durante la detención. Los demás empleados del supermercado fueron evacuados de forma segura durante el incidente.

Actualmente, la policía investiga las causas del incidente y si existía una relación previa entre el sospechoso y la mujer retenida.

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