Una bomba estadounidense de 500 kg enterrada causa gran preocupación en Alemania

En Alemania, el hallazgo de una bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Colonia provocó una importante operación de seguridad. Debido al descubrimiento, un hospital infantil fue evacuado por completo y miles de residentes tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares. Así lo informó el medio WDR .

Se informó que una bomba aérea estadounidense de 500 kilogramos fue detectada la mañana del 10 de julio cerca del parque Johannes-Gisberts, en el distrito de Colonia-Nippes. La bomba fue encontrada durante inspecciones rutinarias previas al inicio de las obras de mejora del parque. Los servicios pertinentes fueron notificados de inmediato y se tomaron medidas de seguridad de emergencia en el área.

Esa misma tarde, la policía y los servicios de rescate iniciaron operaciones de evacuación a gran escala. Los expertos llevaron a cabo una operación especial alrededor de las 15:15 y lograron neutralizar con éxito la bomba de la Segunda Guerra Mundial.

Para garantizar la seguridad, 60 pacientes del hospital infantil ubicado en la calle Amsterdamer Straße, incluidos bebés prematuros, sus padres y el personal médico, fueron trasladados temporalmente a otro centro sanitario. Al mismo tiempo, se estableció una zona de peligro de 500 metros alrededor del lugar del hallazgo, lo que obligó a evacuar a unos 4 300 residentes locales.

Durante la operación de neutralización, varias carreteras importantes de la ciudad fueron cerradas temporalmente. En particular, se restringió el tráfico en vías principales como Innere Kanalstraße, Amsterdamer Straße y Stammheimer Straße, así como en el puente Zoobrücke (puente del zoológico). Esto provocó grandes atascos de tráfico en diversas zonas de Colonia.

Según los informes, el servicio de urgencias del hospital infantil también suspendió sus actividades debido a la evacuación. Por motivos de seguridad, todos los pacientes fueron trasladados al hospital municipal de Holweide. Según las autoridades, está previsto que los pacientes regresen a su hospital al día siguiente, una vez finalizada con éxito la operación.

A pesar de que han pasado casi ochenta años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, todavía se encuentran con frecuencia bombas aéreas sin explotar de esa época en diversas regiones. Por ello, realizar inspecciones especiales antes de las obras de construcción y mejora es una práctica de seguridad obligatoria en el país.