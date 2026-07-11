Revolución aeronáutica: el Electra EL9, capaz de despegar en 45 metros, avanza en su certificación

La empresa estadounidense Electra Aero ha dado un paso importante hacia la comercialización del avión híbrido-eléctrico EL9, que promete revolucionar la aviación regional. La Federal Aviation Administration (FAA) de EE. UU. ha completado la primera fase del proceso de certificación del nuevo modelo al aprobar el documento G-1 Issue Paper. Este documento establece las reglas básicas para aeronaves con tecnologías no convencionales y define cómo el regulador evaluará las nuevas soluciones de ingeniería. Así lo informa Ixbt.com informa .

Para el proyecto Electra EL9, la finalización de esta etapa es el resultado de siete meses de intensas negociaciones y años de colaboración. Según ixbt.com, la empresa presentó la solicitud de certificación en noviembre de 2023. Ahora, el proyecto pasa a la fase G-2, donde se definirán métodos precisos para confirmar la seguridad de la aeronave, incluyendo pruebas en tierra y vuelos de verificación.

Ventaja tecnológica y vuelos de corta distancia

La característica principal del modelo Electra EL9 es su capacidad para despegar y aterrizar en distancias extremadamente cortas. Según los cálculos de los ingenieros, a esta aeronave le basta con una pista de solo 45 metros. A modo de comparación, la mayoría de los aviones regionales modernos requieren pistas de varios cientos de metros.

Las capacidades técnicas del avión se caracterizan por los siguientes aspectos:

Capacidad de transporte de hasta 9 pasajeros;

Autonomía de vuelo de 330 millas náuticas (aprox. 610 km);

Eficiencia de combustible mediante un sistema de propulsión híbrido-eléctrico;

Posibilidad de utilizar pequeñas pistas en periferias urbanas y zonas industriales.

Esta tecnología podría transformar radicalmente el sistema de transporte regional. Se reduce la dependencia de los grandes aeropuertos, lo que permite disminuir los costes logísticos y ahorrar tiempo a los pasajeros. El sistema híbrido promete no solo ser ecológico, sino también ofrecer costes operativos mucho más bajos que los aviones tradicionales.

El interés mundial por este tipo de proyectos es alto. Por ejemplo, se informó sobre el desarrollo en Rusia del avión "Partizan", basado en un concepto similar. Sin embargo, actualmente no hay nueva información sobre el estado de dicho proyecto, lo que posiciona a Electra Aero como líder en este segmento.

Para países como Uzbekistán, con sus regiones montañosas y localidades rurales remotas, este tipo de aviones compactos que requieren poco espacio podrían desempeñar un papel clave en el desarrollo del turismo interno y la logística en el futuro. Por ahora, el Electra EL9 continúa con éxito sus fases de prueba.