Una supercomputadora revela al favorito del partido Noruega — Inglaterra

Antes del duelo de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra, la supercomputadora de Opta calculó las probabilidades de victoria. Según el pronóstico, Inglaterra es favorita, pero las cifras indican que el encuentro no será un trámite.

Especialmente, la probabilidad de que el partido se extienda a la prórroga o a la tanda de penaltis es bastante alta.

Inglaterra cuenta con casi un 50 por ciento de posibilidades

Según los cálculos de Opta, la probabilidad de que la selección de Inglaterra gane en el tiempo reglamentario es del 49,5 por ciento.

Este resultado convierte al equipo de Thomas Tuchel en el principal favorito de los cuartos de final.

¿Cuáles son las posibilidades de Noruega?

La probabilidad de que Noruega gane en los 90 minutos se estima en un 25,8 por ciento.

Aun así, jugadores como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth pueden causar serios problemas a cualquier rival.

El partido podría ir a la prórroga

La supercomputadora indicó que la probabilidad de que el tiempo reglamentario termine en empate es del 24,7 por ciento.

En tal caso, el ganador se decidirá en el tiempo extra o en la tanda de penaltis.

Pronóstico de Opta

Victoria de Inglaterra — 49,5 %;

Victoria de Noruega — 25,8 %;

Empate y prórroga — 24,7 %.

El partido Noruega — Inglaterra comenzará a las 02:00 hora de Taskent. Ahora la gran pregunta es: ¿se confirmarán los números en el campo?