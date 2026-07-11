Harry Kane explica cómo mantiene su alto nivel a los 32 años

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, reveló el secreto para jugar al más alto nivel y mantener la motivación a los 32 años. El delantero afirma que, más que los grandes objetivos, las pequeñas metas divididas a lo largo de la temporada le dan la fuerza para crecer constantemente.

Kane calificó la temporada pasada como exitosa y destacó que esos resultados son los que lo impulsan a aspirar a cotas aún más altas.

¿Cuál es el método de motivación de Kane?

Según el capitán inglés, en cualquier actividad, uno debe fijarse objetivos claros y a corto plazo.

«En cualquier actividad, debes tener tus pequeñas motivaciones, objetivos y tareas», dijo.

Kane explica que ve cada periodo de un mes o seis semanas como una etapa independiente, observando cuánto puede lograr en ese tiempo.

Los grandes resultados comienzan con pequeños pasos

El futbolista informó que se fija pequeños objetivos durante toda la temporada. Esto le ayuda a mantener la motivación estable y a no agotarse con metas a largo plazo.

Según Kane, cada pequeño logro le da una nueva energía para la siguiente etapa.

La temporada pasada le dio aún más confianza

El delantero destacó que la temporada pasada fue muy exitosa desde el punto de vista de sus objetivos personales.

«Es precisamente eso lo que me da la fuerza para buscar la perfección y apuntar al nivel más alto para ver cuánto puedo avanzar en poco tiempo», afirmó Kane.

A los 32 años, el objetivo principal sigue siendo el mismo

Harry Kane demuestra que la edad es solo un número. Sigue buscando mejorar sus resultados, mantenerse en la élite y conquistar nuevas metas.

El enfoque de Kane es simple pero efectivo: dividir el gran objetivo en pasos pequeños y ser mejor hoy que ayer.