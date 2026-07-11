Tifón « Bavi » en Japón: 12 heridos (video)

Doce personas resultaron heridas tras el paso del potente tifón « Bavi » en la prefectura de Okinawa, al sur de Japón, informó TASS.

Según los informes, las personas sufrieron lesiones principalmente por el impacto de objetos voladores o por caídas debido a los fuertes vientos. En la isla turística de Miyako, dos turistas fueron arrastradas por las olas, pero lograron salir a la orilla a pesar de sus heridas.

La velocidad del viento en la zona del tifón supera los 40 m/s, alcanzando hasta 55 m/s en algunas áreas. Tales velocidades pueden volcar un automóvil ligero. « Bavi » se desplaza hacia el noroeste a lo largo de la región de Okinawa en dirección a las costas de China a una velocidad de 25 km/h.

El viento intenso viene acompañado de fuertes lluvias. Se esperan hasta 250 mm de precipitaciones en la región para la mañana del 12 de julio. Las autoridades advierten a la población sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.