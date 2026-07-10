El « palomo mensajero » de nuestra era: ¿por qué se ha popularizado la aplicación Roost?

En la era de las tecnologías digitales, la recepción instantánea de información se ha convertido en la norma. Sin embargo, la nueva aplicación Roost, creada por Logan Mendelson, empleado de Ticketmaster, contradice totalmente esta regla. En esta mensajería, los mensajes son entregados por aves virtuales que, al igual que en la vida real, tardan varias horas o incluso días en recorrer una distancia determinada. Inesperadamente, este concepto de «comunicación lenta» ha despertado un gran interés entre los usuarios de Internet. Así lo informa Ixbt.com informa .

La aplicación comenzó como un pequeño proyecto personal para que el autor pudiera comunicarse con sus amigos. Sin embargo, tras difundirse en Threads una historia sobre estudiantes escolares que usaban Roost para escribirse en inglés antiguo, el servicio alcanzó una popularidad viral. En solo tres días, el número de usuarios pasó de 10 000 a 100 000, y cinco semanas después, esta cifra superó los 300 000.

La filosofía de la «red social lenta»

El concepto de Roost se basa en el término «slow-cial», que busca liberar a los usuarios de la presión de las notificaciones constantes y de la necesidad de responder al instante. Cada persona registrada cuenta con cuatro asistentes virtuales. La velocidad de entrega del mensaje depende del «mensajero» elegido: el halcón se considera el más rápido, mientras que el colibrí se mueve un poco más lento. Para los usuarios más pacientes, incluso hay caracoles y tortugas listos para el servicio.

Según Mendelson, este enfoque obliga a las personas a abordar la correspondencia con mayor atención y responsabilidad. Para la generación joven, cansada del flujo interminable de mensajes en las aplicaciones modernas, esto se ha convertido en una fuente única de nostalgia y tranquilidad. La aplicación también cuenta con la función Pen Pals, que permite comunicarse de forma anónima con sus pares.

Seguridad y capacidades de la IA

El creador ha puesto un énfasis especial en la seguridad. Por ahora, la función de enviar fotos está desactivada en la aplicación, a la espera de que se cree un sistema de moderación fiable. Los usuarios solo pueden ver las ciudades de residencia de los demás, lo que garantiza la protección de los datos personales.

Logan Mendelson admite que, sin las herramientas de IA, habría sido imposible gestionar un proyecto de tal envergadura por sí solo. No obstante, subraya que él toma las decisiones clave y define la estrategia de desarrollo de la plataforma de forma independiente. La mensajería Roost es la prueba de que, en el mundo acelerado de hoy, las personas siguen necesitando una comunicación sincera y sin prisas.