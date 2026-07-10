Un nuevo líder en la carrera de las computadoras cuánticas: Oratomic recibe una inversión de 300 millones de dólares

La startup Oratomic, que opera en el campo de las tecnologías de computación cuántica, logró recaudar 300 millones de dólares en su primera gran ronda de inversión. Estos fondos se destinarán a la creación de la primera computadora cuántica con valor práctico antes de finales de la década. Este evento ha causado un gran revuelo en el mundo tecnológico, ya que el enfoque que propone la empresa promete resolver problemas existentes con muchos menos recursos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La ronda de inversión fue liderada por fondos prestigiosos como ARCH Venture Partners, Spark Capital y Khosla Ventures. También participaron inversores importantes como Bezos Expeditions de Jeff Bezos, Index Ventures y General Catalyst. Según TechCrunch, Oratomic, fundada por físicos de Caltech, utiliza la tecnología de "pinzas ópticas" láser para controlar los bits cuánticos (qubits).

Un enfoque revolucionario para la corrección de errores

El principal problema de las computadoras cuánticas es su extrema sensibilidad al ruido externo, lo que provoca errores en los cálculos. Los investigadores de Oratomic han descubierto un nuevo método de corrección de errores que permite construir un sistema estable con muchos menos qubits de lo que se pensaba anteriormente.

El CEO de la empresa, Dolev Bluvstein, señala que antes de este descubrimiento científico, el equipo consideraba que las computadoras cuánticas eran un proyecto a muy largo plazo. Solo después de encontrar la posibilidad de corregir errores con menos qubits se decidió comercializar el proyecto. Este descubrimiento acelera el traslado de las tecnologías cuánticas de los laboratorios a la práctica.

Menos qubits, mayor eficiencia

Mientras que hoy muchas empresas trabajan en sistemas de millones de qubits, Oratomic tiene como objetivo crear una computadora de plena potencia con solo 10 000 a 20 000 qubits. Según Bluvstein, ya han probado todos los componentes principales a pequeña escala, lo que demuestra que el proyecto no solo es más barato, sino también más sencillo de implementar.

A diferencia de sus competidores, Oratomic no planea vender prototipos de etapa intermedia (NISQ — sistemas cuánticos ruidosos). La empresa se centra directamente en el producto final y perfecto. Este enfoque la sitúa junto a gigantes como PsiQuantum, valorada en 7 mil millones de dólares, pero la tecnología de Oratomic destaca por ser mucho más eficiente.

Se espera que el lanzamiento de computadoras cuánticas de plena potencia marque un punto de inflexión en las siguientes áreas:

Biotecnología y creación de nuevos fármacos;

Modelado de procesos químicos complejos;

Optimización de sistemas de logística y transporte;

Aceleración de algoritmos de AI;

Criptografía y seguridad de datos.

Actualmente, se observa una gran actividad de los inversores en el mercado de tecnologías cuánticas. Mientras que startups como Infleqtion y Quantanium han salido a bolsa, las acciones de empresas como Rigetti e IonQ han aumentado significativamente en los últimos 18 meses. La inversión de 300 millones de dólares obtenida por Oratomic es una prueba más de la alta confianza en este sector.