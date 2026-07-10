Disney+ planea introducir un tipo de suscripción gratuita

Disney, uno de los gigantes mediáticos más grandes del mundo, está considerando la posibilidad de lanzar un nuevo plan de suscripción para su plataforma de streaming Disney+ que sea totalmente gratuito, pero basado en publicidad. Se espera que este paso sea un cambio estratégico para ampliar la audiencia de la plataforma y aumentar su competitividad. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Según información de Business Insider, Adam Smith, director de productos y tecnología de Disney, discutió este tema en una reunión interna reciente. Aunque todavía no se han dado detalles precisos sobre qué películas o series se ofrecerán de forma gratuita ni cuándo se lanzará oficialmente este servicio, la dirección de la empresa muestra un serio interés en un modelo de contenido gratuito.

Competencia y demanda del mercado

La razón principal detrás de esta decisión de Disney+ es el deseo de competir con servicios gratuitos como YouTube y Tubi. Últimamente, ha crecido la tendencia entre los usuarios de abandonar las suscripciones de pago para pasarse a plataformas que ofrecen contenido gratuito a cambio de ver publicidad.

Según datos de la empresa analítica Nielsen, la cuota de mercado de los servicios de streaming gratuitos aumenta cada año. Por ejemplo, en EE. UU., se estima que la cuota de estos servicios en el tiempo total de visualización pasará del 12,7 % en 2024 al 18,7 % para 2026. Esto es una señal seria para los servicios basados en el modelo tradicional de suscripción de pago.

Nueva estrategia en el mercado del streaming

Actualmente, grandes competidores como Netflix y Amazon Prime dependen principalmente de suscripciones de pago. Sin embargo, plataformas como Apple TV+ y Paramount+ ya han habilitado la opción de ver los primeros episodios de algunas series de forma gratuita para usuarios no registrados. Disney+ pretende ampliar este modelo ofreciendo parte de su biblioteca de forma gratuita y permanente.

Esta noticia también podría ser importante para los usuarios en Uzbekistán. Actualmente, el precio de muchos servicios de streaming internacionales es algo elevado para el mercado local. La introducción de un modelo gratuito basado en publicidad servirá para que productos mediáticos de calidad lleguen a una audiencia más amplia.

En conclusión, al revisar su política de precios, Disney+ no solo busca atraer nuevos usuarios, sino también asegurar su estabilidad financiera mediante los ingresos publicitarios. Si este proyecto se implementa con éxito, no hay duda de que la era del contenido gratuito en el mundo del streaming alcanzará una nueva etapa.