Bigme Hibreak Dual 2: Presentado un smartphone innovador con doble pantalla y 80 Hz

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Bigme Hibreak Dual 2: Presentado un smartphone innovador con doble pantalla y 80 Hz

La empresa Bigme, conocida por sus soluciones únicas en el mundo de la tecnología, ha presentado su dispositivo de nueva generación: el smartphone Hibreak Dual 2. Este gadget destaca notablemente de sus competidores en el mercado al contar simultáneamente con una pantalla IPS tradicional y una pantalla E Ink a color que no fatiga la vista. El dispositivo está diseñado no solo para lectores, sino también para usuarios que buscan la máxima eficiencia en su flujo de trabajo. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del modelo Hibreak Dual 2 es el salto tecnológico en su pantalla E Ink. Aunque estas pantallas suelen caracterizarse por una baja tasa de refresco, los ingenieros de Bigme han logrado «acelerarla» hasta los 80 Hz. Según ixbt.com, esta cifra es un récord para pantallas de tinta electrónica y garantiza la fluidez de la imagen al desplazar textos o realizar operaciones simples en la interfaz.

Dos mundos: la sinergia entre IPS y E Ink

Las pantallas situadas en la parte trasera y frontal del smartphone cumplen funciones diferentes. La pantalla principal E Ink es de 6,13 pulgadas con una resolución de 824 x 1648 píxeles. Es ideal para lecturas prolongadas, trabajo con documentos y protección ocular. La segunda pantalla IPS de 5 pulgadas funciona con una resolución de 1280 x 720 píxeles y puede utilizarse para ver vídeos, jugar o en aplicaciones donde la precisión del color es importante.

Las capacidades técnicas del dispositivo también cumplen plenamente con las exigencias modernas. En su interior alberga un procesador MediaTek Dimensity 8300, que garantiza un alto rendimiento. Los usuarios pueden elegir entre 12 o 16 GB de RAM, lo que permite que el smartphone funcione sin bloqueos en modo multitarea.

Funciones adicionales y precio

El smartphone también ofrece comodidades para creativos y trabajadores de oficina: el dispositivo es compatible con un lápiz óptico especial. Esto permite tomar notas a mano o dibujar en la pantalla E Ink. En cuanto a la conectividad, cuenta con redes 5G y una ranura para doble tarjeta SIM.

  • Cámara principal: sensor de 50 megapíxeles;
  • Cámara frontal: 5 megapíxeles;
  • Batería: 4450 mAh;
  • Carga: tecnología de carga rápida de 30 W.
Actualmente, se aceptan pedidos anticipados para el Bigme Hibreak Dual 2 en la plataforma Kickstarter. El precio inicial del dispositivo se ha fijado en 560 dólares. Aunque estos dispositivos híbridos aún no están muy extendidos, podrían ser la solución ideal para los profesionales que pasan largas horas mirando la pantalla de su smartphone.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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