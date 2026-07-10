En la ciudad ucraniana de Leópolis, se produjo un enfrentamiento masivo entre residentes locales y personal del Centro Territorial de Reclutamiento (TSK) debido a las medidas de movilización. En el incidente, ocurrido en el distrito de Sykhiv, participaron unas 200 personas y la situación se salió rápidamente de control. Zamin.uz presenta los detalles del suceso y la dura reacción de los altos mandos de Ucrania.

¿Cómo empezó el conflicto?

Según la versión ofrecida por el Centro Territorial de Reclutamiento de la región de Leópolis, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

Los militares comenzaron a verificar los documentos de una persona nacida en 1996, residente en Leópolis y buscada por violar las normas de registro militar, procediendo a detenerla y llevarla al edificio del TSK.

Posteriormente, los transeúntes notaron al grupo del TSK, comenzaron a interferir en el trabajo de los militares y varios empleados más del centro bloquearon el paso de un vehículo de servicio.

La disputa verbal se convirtió rápidamente en un enfrentamiento. La multitud agresiva, bajo gritos de «¡Vergüenza!», dañó el vehículo de servicio de los militares y lo volcó.

Según medios locales, los agentes de policía que llegaron al lugar simplemente observaron el conflicto desde fuera y no impidieron que el vehículo fuera volcado. Dos militares resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Disculpas ante la cámara y el desertor detenido

Tras el suceso, circularon vídeos en Internet donde los participantes en los disturbios (incluidos adolescentes) pedían disculpas a los militares ante la cámara y eran obligados a gritar «¡Gloria al TSK!». Funcionarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificaron esto como el resultado de una «conversación educativa» con los participantes.

Actualmente, se han abierto dos causas penales por obstrucción a las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y uso de violencia. Uno de los participantes activos en los disturbios, Oleg Gavrilov, de 23 años, ha sido detenido. Según la investigación, roció con gas pimienta a un policía y lo golpeó. En el juicio se reveló que Gavrilov era en realidad un soldado que abandonó su unidad militar por voluntad propia en febrero de este año (deserción).

Reacción de las autoridades: ¿Qué dijeron Zelenski y Budanov?

Estos disturbios masivos provocaron declaraciones contundentes de los altos mandos del país:

Volodímir Zelenski (Presidente de Ucrania): «Es una situación muy mala, una actitud muy mala hacia las personas con uniforme militar. Esto no debería suceder».

Kirilo Budanov (Jefe de Inteligencia Militar): «Si hoy rompes la ropa y golpeas a un militar de tu propio ejército, piensa en quién te protegerá mañana del ejército enemigo que hará exactamente lo mismo».

El Ministerio de Defensa de Ucrania subrayó que solo la propaganda rusa se benefició de esta situación (dado que los vídeos fueron ampliamente difundidos en los medios rusos), admitiendo que los métodos de movilización «requieren mejoras».

Crisis profunda en el sistema de movilización

Esta explosión en Leópolis es producto del cansancio y el descontento acumulado entre la población ante las prolongadas hostilidades. Los ciudadanos ucranianos llevan tiempo quejándose de los métodos de los empleados del TSK, que interceptan ilegalmente a hombres en las calles para subirlos a la fuerza a minibuses.

Los datos del defensor del pueblo ucraniano muestran que la situación se ha vuelto sistémica: