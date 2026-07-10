El próximo mercado de fichajes de la Premier League ha comenzado con un acuerdo sensacional. El centrocampista de la selección italiana, Sandro Tonali, se ha convertido en jugador del Tottenham de Londres por 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 134 millones de dólares). Este traspaso atrae la atención no solo por su escala financiera, sino también porque el jugador eligió a los «Spurs» a pesar del interés de grandes equipos como el Manchester United. Así lo informa Goal.com informa .

El Tottenham atravesó una crisis inesperada en las últimas temporadas. El equipo terminó el campeonato en el puesto 17 durante dos años consecutivos, quedando incluso al borde del descenso. Sin embargo, bajo la dirección de Roberto De Zerbi, el club logró recuperar parte de su prestigio al ganar la Europa League la temporada pasada. Ahora, la directiva del club tiene como objetivo renovar radicalmente la plantilla y luchar por los puestos de honor.

¿Por qué Londres?

El excentrocampista del club, Danny Murphy, habló sobre los entresijos de este traspaso en una entrevista con Goal.com. En su opinión, el prestigio de la ciudad de Londres y sus condiciones de vida jugaron un papel importante en la elección de Sandro Tonali. Murphy destacó que la capital británica sigue siendo un destino atractivo para los futbolistas extranjeros.

«Sería ingenuo negar que Londres tiene un lugar especial para los jugadores extranjeros. Por mi experiencia, puedo decir que este factor es decisivo. Si equipos como el Manchester United, Manchester City o Liverpool hubieran hecho una oferta financiera tan firme como la del Tottenham por Tonali, quizás habría tomado otra decisión. Porque la posibilidad de ganar trofeos suele estar por encima de la ubicación», afirma Murphy.

Al mismo tiempo, la directiva del Tottenham hizo todo lo posible para convencer al jugador. Mientras que otros clubes rivales no querían superar ciertos límites en cuanto a la tarifa de transferencia o el salario, el club londinense no escatimó en gastos por la estrella italiana. Se dice que este fue el factor decisivo para que Tonali se mudara al norte de Londres.

Reformas a gran escala en el club

Sandro Tonali no es la única gran incorporación del Tottenham este verano. Con el objetivo de reforzar la plantilla, el club también ha fichado a los siguientes jugadores:

Matheus Fernandes — un talentoso centrocampista procedente del West Ham;

Jan Paul van Hecke — un defensa central que era el pilar de la defensa del Brighton.

El cuerpo técnico liderado por Roberto De Zerbi planea ahora limpiar la plantilla de jugadores que no han dado los resultados esperados. Se espera que varios futbolistas abandonen el club en las próximas semanas. Tonali, por su parte, debe convertirse en la figura clave del nuevo mediocampo del equipo y llevar al Tottenham de vuelta al nivel de la Champions League.

En conclusión, el traspaso de Sandro Tonali demuestra que las ambiciones del Tottenham siguen siendo altas. Aunque el equipo ha pasado por momentos difíciles en el campeonato nacional en los últimos años, el poder financiero y el factor Londres siguen siendo armas clave para atraer a jugadores de alto nivel.