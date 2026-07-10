El proceso de preparación para los próximos vuelos espaciales en el cosmódromo ruso de Vostochniy ha alcanzado una nueva etapa. Según la corporación estatal "Roskosmos", el Fregat , un bloque propulsor universal encargado de colocar con precisión los vehículos espaciales en las órbitas designadas, ha sido entregado con éxito al cosmódromo. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Para transportar esta carga especial se utilizó un avión de transporte An-124-100 de gran capacidad. Tras aterrizar en el aeropuerto del cosmódromo, el equipo fue trasladado inmediatamente al edificio de montaje y pruebas. Allí, los especialistas instalarán el bloque en su puesto de trabajo y realizarán una verificación completa de todos sus sistemas.

La clave de las misiones complejas

El bloque Fregat destaca en la astronáutica moderna por su versatilidad. Se utiliza principalmente con cohetes portadores de clase media. La función principal del dispositivo, tras separarse del cohete principal, consiste en colocar uno o varios satélites en puntos calculados con precisión o dirigirlos más allá del espacio cercano a la Tierra.

La peculiaridad de esta tecnología es que Fregat cuenta con su propio sistema de propulsión. Esto le permite encender y apagar sus motores varias veces durante un mismo vuelo. Como resultado, es posible realizar misiones complejas, como el despliegue sucesivo de varios dispositivos en órbitas de diferentes altitudes utilizando un solo cohete.

Importancia regional y perspectivas

La expansión del uso del cosmódromo de Vostochniy es también interesante desde un punto de vista científico para la región de Asia Central, en particular para Uzbekistán. En un momento en que aumenta la atención hacia el desarrollo de la investigación espacial, las comunicaciones por satélite, la agricultura y el monitoreo ambiental en nuestra región, tales capacidades tecnológicas adquieren una importancia fundamental.

En un futuro próximo, los especialistas completarán todas las pruebas de laboratorio necesarias antes de integrar el bloque Fregat en la estructura del cohete portador. Se espera que los detalles sobre la misión específica en la que se lanzará este bloque y qué satélites pondrá en órbita se anuncien en las próximas etapas de preparación.