China alcanza a Elon Musk en la carrera espacial: prueba exitosa de cohete reutilizable

Un gran paso en la industria espacial china está captando la atención de la comunidad mundial. La corporación estatal Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) lanzó con éxito un cohete Long March y logró aterrizar su etapa propulsora en un barco especial en el mar. Con esto, China se convierte en el segundo país del mundo, después de EE. UU., en dominar esta compleja tecnología. Así lo informa Techcrunch.com reporta la noticia.

Este logro se considera una respuesta digna a los cohetes Falcon 9 de SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, que han reducido drásticamente los costos de los vuelos espaciales. Según la CASC, se planea reutilizar este propulsor antes de fin de año. Esto llevará la eficiencia económica de los programas espaciales de China a un nuevo nivel.

Diferencia tecnológica y enfoque único

Los ingenieros chinos han elegido un camino ligeramente diferente al de SpaceX. Mientras que los cohetes Falcon 9 despliegan patas de aterrizaje especiales para posarse verticalmente sobre una plataforma, el cohete Long March de China es capturado mediante una red especial montada en una estructura gigante sobre el barco. Sin embargo, en ambos casos, un aterrizaje exitoso requiere un software de guía extremadamente complejo, sensores y motores resistentes capaces de sobrevivir a la reentrada atmosférica.

SpaceX utiliza actualmente sus cohetes reutilizables para expandir su red de satélites Starlink, además de cumplir con pedidos importantes para la NASA y el Departamento de Defensa de EE. UU. El dominio de esta tecnología por parte de China le otorga no solo una ventaja científica, sino también estratégica.

Competencia global y cuestiones de seguridad

Aunque las normas de seguridad nacional impiden que las empresas chinas y estadounidenses compitan directamente por los mismos clientes, esta tecnología podría cambiar el equilibrio en el mercado global. Los cohetes reutilizables permitirán a China crear su alternativa a Starlink y poner en marcha centros de datos orbitales. Esto generará una seria competencia para las tecnologías occidentales, especialmente en los mercados de África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

Actualmente, otras empresas privadas también están realizando investigaciones en esta dirección:

Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, ha logrado recuperar su propulsor, pero ha detenido las pruebas debido a explosiones recientes;

Rocket Lab está trabajando en un cohete reutilizable llamado Neutron;

Stoke Space planea probar un cohete totalmente reutilizable este año.

Al mismo tiempo, Elon Musk no tiene intención de detenerse. Se espera que su enorme cohete Starship realice su próximo vuelo en los próximos días. Si el Starship comienza a operar a plena capacidad, superará a todos los cohetes existentes en términos de carga útil y consolidará una vez más la superioridad de EE. UU. en el espacio.