Arqueólogos descubren una habitación inesperada bajo el palacio de un emperador romano

En el sitio de la famosa Villa Adriana en Tívoli, Italia, los arqueólogos han realizado otro descubrimiento importante. Durante las excavaciones, se identificó una estructura subterránea oculta bajo el palacio de uno de los legendarios emperadores de Roma. Según los expertos, este hallazgo podría ser la estructura más antigua conocida hasta ahora en el complejo. Así lo informó la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, España.

Resulta que este vasto palacio fue la residencia del famoso emperador Adriano, quien gobernó el Imperio romano entre los años 117 y 138 d.C. Adriano pasó a la historia por el famoso Muro de Adriano que mandó construir en el norte de Gran Bretaña, así como por sus viajes por todo el Imperio romano. Hoy en día, su villa es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a miles de turistas y académicos cada año.

Se estima que la estructura subterránea descubierta por los arqueólogos data de la época de la República romana, entre el 509 y el 27 a.C., mucho antes de la era de Adriano. Por lo tanto, esta construcción existía siglos antes de que se levantara el palacio imperial.

Los expertos creen que las habitaciones subterráneas servían originalmente como almacenes o silos para grano. Más tarde, el edificio dejó de utilizarse y fue parcialmente rellenado con restos de construcciones antiguas y piezas de cerámica.

El director del proyecto, el arqueólogo Rafael Hidalgo, destacó que el hecho de que la estructura no estuviera completamente enterrada fue una sorpresa para los investigadores. Durante las excavaciones, surgieron hallazgos aún más interesantes.

En las salas subterráneas se encontraron numerosos fragmentos de cerámica, así como decoraciones arquitectónicas de terracota que adornaban los techos de los edificios cercanos. Algunas decoraciones representan cabezas de perro y otras cabezas de toro, conservando información valiosa sobre la arquitectura de la antigua Roma.

Los científicos afirman que los materiales encontrados son cruciales para determinar cuándo se construyó esta antigua villa y cuánto tiempo se utilizó. Esto ayuda a enriquecer el conocimiento sobre el complejo histórico que existía antes del palacio de Adriano.

Otro aspecto destacable es que el techo abovedado de la estructura subterránea se ha conservado en un estado casi perfecto. Los arqueólogos señalan que, en tales estructuras, el techo suele colapsar con el paso del tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, incluso las huellas de los moldes de madera utilizados por los antiguos romanos al verter el hormigón eran claramente visibles.

Los expertos afirman que este descubrimiento podría llenar vacíos importantes en la historia de Roma, ya que Adriano hizo demoler gran parte de los edificios anteriores al construir su palacio, por lo que la información sobre ellos es muy escasa.